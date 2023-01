Kitajci v luči odpravljenih covidnih ukrepov vstopajo v leto zajca

Kitajsko oziroma lunarno novo leto ima več kot 4000-letno zgodovino. V 21. stoletju se kot državni praznik začne na prvi dan luninega koledarja in traja do 15. dne prvega meseca oziroma do naslednje polne lune, piše na spletni strani Chinese New Year. Polna luna bo letos nastopila 5. februarja.

Letošnje praznovanje na Kitajskem ne bo zaznamovano s covidnimi omejitvami, saj je Peking po treh letih decembra lani odpravil politiko ničelne tolerance do covida-19. Nenadna sprememba je sprožila val okužb po vsej državi, zaradi česar so bile številne bolnišnice preobremenjene.

Oblasti se zato bojijo, da bo v času praznovanja prišlo do še strmejšega porasta števila okužb. Kitajski voditelj Ši Jinping je minulo sredo izrazil zaskrbljenost nad razmerami, povezanimi s širjenjem virusa na kitajskem podeželju, kamor se bo zaradi praznika odpravilo veliko ljudi.

Novo leto je v kitajski kulturi eden od najpomembnejših praznikov in je povezano s številnimi miti in običaji. Znotraj Kitajske se tradicije glede njegovega praznovanja sicer razlikujejo od regije do regije, vendar pa velja, da se na predvečer novega leta družina zbere na skupni večerji.

V skladu z eno od tradicij naj bi vsaka družina temeljito očistila svoj dom, iz njega "odnesla" vso nesrečo in "naredila prostor" za prihajajočo srečo. Precej razširjen je tudi običaj okraševanja oken in vrat z rdečimi papirnatimi izrezki in distihi, katerih priljubljene teme so sreča, bogastvo in dolgoživost.

Novo lunarno leto v znamenju zajca, natančneje vodnega zajca, bo po napovedih leto upanja. Zajec je sicer četrti od 12 živalskih znamenj kitajskega zodiaka, v kitajski kulturi pa velja za simbol dolgoživosti, miru in blaginje.