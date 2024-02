Kitajci vstopili v leto lesenega zmaja

Medtem ko je zmaj pri nas nekaj srhljivega in groznega, pa Kitajcem predstavlja srečo, bogastvo in moč, pojasnjuje sinolog Severin Lorenčič. Zmaj je eno bolj priljubljenih znamenj, predvsem v Aziji. Številni verjamejo, da predstavlja dolgo in močno zvezo, številni se tudi veselijo, da bodo njihovi otroci rojeni v letu zmaja, poroča ameriški CNN. V letu zmaja je po poročanju kitajskega časnika Global Times običajno rojenih več otrok kot ponavadi. Povečalo naj bi se tudi število porok.

Ob novem letu se tradicionalno iz velikih mest na pot k družinam podajo milijoni Kitajcev. Ta teden so sicer v osrednji Kitajski zaradi nenavadno močnega sneženja in mraza odpovedali številne lete in vlake. Nastali so tudi številni prometni zastoji, ki so že sicer stalnica v tem delu leta.

Z današnjim dnem se sicer začnejo raznolika praznovanja, ki običajno trajajo 15 dni, ponekod celo več.