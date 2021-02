Kitajci vstopili v novo leto, tokrat brez množičnih potovanj in praznovanj

Kitajci so vstopili v novo leto. Prvič v moderni zgodovini je to minilo brez največjih migracij na planetu, ki sicer zaznamujejo 15-dnevno praznovanje. Zaradi strogih karantenskih ukrepov bodo Kitajci opravili zgolj dobro milijardo poti po državi, kar je kar 70 odstotkov manj kot leta prej. A Kitajci, ki so vstopili v leto bivola, skušajo ohraniti praznični duh, najpomembnejši praznik v letu pa bodo proslavili virtualno. Osrednjo gala prireditev si je po televizijskih ekranih in po spletu ogledala več kot milijarda ljudi.

