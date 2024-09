Kitajci z novim največjim pokritim smučiščem na svetu

Otvoritvena slovesnost se je začela že ob 9. uri, ko je temperatura ozračja pred dvorano že presegla 30 stopinj Celzija. V dvorani je medtem občutno hladneje, saj se temperatura spusti do nekaj stopinj pod ničlo.

Pokrito tematsko smučarsko središče L*SNOW Indoor Skiing Theme Resort se je vpisalo tudi v Guinnessovo knjigo rekordov in s tem prehitelo prejšnjega rekorderja – prav tako kitajsko smučišče.

Objekt, ki je oblikovan kot ledenik, ponuja snežni svet na skoraj desetih hektarjih in se mogočno dviga nad obalnim mestom Lingang.

Znotraj kompleksa so sedežnice in žičnice ter tematski vlakci, ki obiskovalce peljejo do štirih smučarskih prog in drugih atrakcij. Na voljo so tudi trgovine in hoteli, v kratkem naj bi odprli še vodni park.