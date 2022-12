Kitajska ne bo več objavljala dnevnih podatkov o številu okužb

''Podatke o covidu bo objavljal kitajski center za nadzor in preprečevanje bolezni le za raziskave in sledenje trendom,'' je komisija zapisala v izjavi, ne da bi navedla razlog za to spremembo. Neznanka ostaja tudi vprašanje, kako pogosto bodo sedaj javno objavljali podatke.

Zanimivo je, da sprememba prihaja en dan po tem, ko sta Bloomberg in Financial Times poročala, da sta dobila vpogled v interno poročilo kitajske nacionalne zdravstvene komisije. Slednja je v javni objavi namreč zapisala, da so v mesecu decembru zabeležili nekaj več kot 62 tisoč primerov okužb, v poročilu pa so zapisali, da naj bi jih bilo okuženih kar 250 milijonov.