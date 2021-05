Kitajska bo na vrhu Everesta postavila ločnico zaradi strahu pred koronavirusom

Na vrh so napotili skupino tibetanskih alpinističnih vodnikov, da bi postavili pregrado. To nameravajo postaviti še pred prihodom kitajskih alpinistov, ki so trenutno na poti. Planincem s kitajske strani bo prepovedan stik s komer koli z nepalske strani in se ne bodo smeli dotikati predmetov, ki so na vrhu gore.

Ni pa jasno, ali bodo tibetanski vodniki nastanjeni na tem območju, da bi kontrolirali spoštovanje pravil in opozarjali na nepravilnosti. Direktor urada za šport v Tibetu je za kitajske državne medije dejal, da je edina točka, kjer bi se planinci obeh strani lahko srečali in imeli stik, na vrhu gore.