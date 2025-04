Kitajska carine dvignila na 125 odstotkov, vložili bodo tožbo

Kitajske oblasti so danes sporočile, da bodo "ignorirale" dodatne dvige ameriških carin, saj da ameriško blago za uvoznike ne bi bilo več ekonomsko smiselno. Kitajski državni mediji so obenem poročali, da bo Kitajska zaradi najnovejših ameriških carin vložila tožbo pri Svetovni trgovinski organizaciji (WTO).

V četrtek so začele veljati kitajske 84-odstotne carine na uvoz ameriškega blaga, ki so jih kitajske oblasti uvedle kot odgovor na zvišanje ameriških uvoznih carin. To je razjezilo ameriškega predsednika, ki se je v sredo odzval z novim zvišanjem carin za Kitajsko.

Sprva so mediji poročali, da so v Washingtonu carine dvignili na 125 odstotkov, v četrtek pa so iz Bele hiše sporočili, da po zadnjem dvigu skupne dodatne carine na uvoz kitajskega blaga v ZDA znašajo 145 odstotkov. Kot so pojasnili, je treba namreč upoštevati še 20-odstotne carine, ki jih je Trump pred časom uvedel zaradi domnevne vloge Kitajske pri dotoku prepovedane droge fentanil v ZDA.

Medtem se v Pekingu mudi španski premier Pedro Sanchez, ki se je srečal s kitajskim predsednikom Ši Džinpingom. Ši je sredi trgovinske vojne, v kateri se je znašla Kitajska z ZDA, poudaril pomen sodelovanja med Pekingom in EU."Kitajska in Evropa bi morali izpolniti svoje mednarodne odgovornosti ter se skupaj upreti enostranskim praksam ustrahovanja," je dejal.

Tovrstno skupno ukrepanje ne bi le zaščitilo skupnih pravic ter interesov, ampak tudi mednarodno poštenje in pravičnost, je prepričan kitajski predsednik.