Kitajska cenzurira ženske modele za perilo, v njem zato pozirajo moški

In zakaj namesto žensk pozirajo moški? Gre za najnovejšo podjetniško inovacijo, ki so jo podjetja vpeljala, da bi se izognila strogi kitajski internetni cenzuri.

Po tem, ko so januarja specializiranim trgovinam za prodajo spodnjega perila prekinili prenose v živo, v katerih so nastopale ženske, je postalo jasno, da ženske spodnjega perila ne bodo mogle več predstavljati.

V enem od posnetkov v živo, ki so ga predvajali številni državni mediji, je lastnik spletnega podjetja dejal, da je preprosto poskušal upoštevati pravila. "To ni poskus sarkazma. Vsi smo spoštovanje pravil vzeli zelo resno," je dejal moški, ki se je predstavil kot gospod Šu .

Pojav moških modelov v ženskem spodnjem perilu je na Kitajskem sprožil mešana mnenja, od smeha in zadovoljstva pa do jeze in razburjenja. "Kaj naj naredim, če želim promovirati in predstaviti žensko spodnje perilo v oddaji v živo? Zelo preprosto je, poiskal bom moškega," je dogajanje komentiral eden od uporabnikov kitajske aplikacije Weibo.