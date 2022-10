Kitajska ekonomija drvi v prepad

Drugo največje gospodarstvo na svetu se krči, kar povečuje možnosti za svetovno recesijo. Kitajska se morda ne spopada s strmo inflacijo, vendar ima druge težave. Sooča se s pomanjkanjem povpraševanja tako doma kot v tujini. Rast ovirajo tudi trgovinske napetosti med Kitajsko in velikimi gospodarstvi, kot je ZDA. V primerjavi z ameriškim dolarjem jim strmo pada tudi uradna valuta, juan. Vse to pa se dogaja ravno v času, ko se pričakuje, da si bo Ši Džinping zagotovil tretji mandat.

Politika ničelnega covida v več mestih, vključno s proizvodnimi središči, kot sta Shenzen in Tianjin, močno škodi gospodarski dejavnosti. Ljudje ne zapravljajo več toliko denarja, zato obrtniki svoje proizvodnje zapirajo. Povpraševanje v državah, kot je ZDA, se je zmanjšalo tudi zaradi višjih obrestnih mer, inflacije in vojne v Ukrajini. Strokovnjaki se strinjajo, da bi Peking lahko naredil več za spodbujanje gospodarstva, vendar do tega ne more priti, dokler traja ničelna politika.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

"Nima smisla črpati denarja v naše gospodarstvo, če se podjetja ne morejo širiti ali ljudje ne morejo porabiti denarja," je dejal Louis Kuijs, glavni azijski ekonomist pri S&P Global Ratings. Sedanje gospodarstvo je ključnega pomena za kitajskega voditelja Ši Džinpinga, saj želi biti izbran za tretji mandat. Peking je objavil okoli 205 milijard evrov vreden načrt za spodbujanje malih podjetij, infrastrukture in nepremičnin Uradniki bi sicer lahko storili veliko več, da bi spodbudili rast ekonomije in ustvarjanje novih delovnih mest. To vključuje večje naložbe v infrastrukturo, olajšanje pogojev zadolževanja za kupce stanovanj, razvijalce nepremičnin in lokalne oblasti ter davčne olajšave za gospodinjstva. "Odziv vlade na šibkost gospodarstva je bil precej skromen v primerjavi s tem, kar smo videli med prejšnjimi gospodarskimi padci," je dejal Kuijs.

icon-expand Kitajske stolpnice FOTO: AP

Kitajski nepremičninski trg je v krizi Šibka nepremičninska aktivnost in slaba prodaja sta v stanovanjskem sektorju nedvomno upočasnila rast. To je močno prizadelo gospodarstvo, saj nepremičnine in druge industrije, ki prispevajo k temu, predstavljajo skoraj tretjino kitajskega bruto domačega proizvoda. "Ko je stanovanjski trg šibek, se ljudje začnejo počutiti negotovo glede splošne gospodarske situacije," je opozoril Kuijs. Kupci stanovanj so zavračali plačilo hipoteke za nedokončane stavbe in nekateri dvomijo, da bodo njihove hiše kdaj dokončane. Povpraševanje po novih domovih je upadlo, kar je zmanjšalo potrebo po uvozu blaga, ki se uporablja v gradbeništvu. Kljub prizadevanjem Pekinga, da bi podprl nepremičninski trg, so se cene stanovanj v desetinah mest letos znižale za več kot 20 %. Glede na to, da so prodajalci nepremičnin pod pritiskom, analitiki pravijo, da bodo oblasti morale storiti veliko več, da povrnejo zaupanje v nepremičninski trg.

Podnebne spremembe dolgotrajno vplivajo na kitajsko industrijo Hud vročinski val, ki mu je sledila suša, je avgusta prizadel jugozahodno provinco Sečuan in mesto Čongčing. Ko se je povpraševanje po klimatskih napravah močno povečalo, je to preobremenilo električno omrežje v regiji, ki je skoraj v celoti odvisna od vodne energije. Tovarne, vključno z velikimi proizvajalci, kot sta proizvajalec iPhonov Foxconn in Tesla, so bile prisiljene skrajšati delovni čas ali se popolnoma zapreti. Kitajski statistični urad je avgusta sporočil, da so se dobički samo v železarski in jeklarski industriji v prvih sedmih mesecih leta 2022 zmanjšali za več kot 80 % v primerjavi z enakim obdobjem lani. Peking je na koncu priskočil na pomoč z desetinami milijard evrov za podporo energetskim podjetjem in kmetom.

icon-expand Suša na Kitajskem FOTO: AP