Tujina

Kitajska: EU bo nosila vse posledice

Peking, Bruselj, 26. 04. 2026 15.44 pred 1 uro 2 min branja 35

Avtor:
L.M.
EU, Kitajska

Evropska unija je z najnovejšim paketom sankcij proti Rusiji dodatno zaostrila odnose s Kitajsko, ki se je ostro odzvala na vključitev svojih podjetij na sankcijski seznam.

Kitajsko ministrstvo za trgovino je po poročanju Politica ostro obsodilo odločitev Evropske unije, da v novi 20. paket sankcij proti Rusiji vključi tudi kitajska podjetja. Peking meni, da je EU kljub večkratnim opozorilom ravnala enostransko in neupravičeno ter zahteva takojšnjo odstranitev kitajskih subjektov s seznama. Ob tem je opozoril, da bo Kitajska sprejela povračilne ukrepe za zaščito svojih interesov in da bo "EU nosila vse posledice".

Novi sveženj sankcij, sprejet po umiku veta Madžarske in Slovaške, vključuje dodatne omejitve za ruski finančni sektor, predvsem izključitev več bank iz poslovanja v evrih in na notranjem trgu EU. Dogovor je postal mogoč po razrešitvi spora glede naftovoda Družba, ki oskrbuje dele Srednje Evrope z rusko nafto.

Vladimir Putin na Kitajskem
FOTO: AP

Pomemben del paketa so tudi ukrepi proti podjetjem in bankam v tretjih državah, ki naj bi pomagale Rusiji pri obhodu sankcij. EU s tem krepi nadzor nad trgovinskimi, energetskimi in finančnimi tokovi, ki bi lahko podpirali rusko vojno gospodarstvo.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je opozoril, da se Evropa trenutno sooča s hkratnimi pritiski ZDA, Rusije in Kitajske. Po njegovem mnenju gre za izjemen trenutek, ki od EU zahteva večjo enotnost in odločno obrambo lastnih interesov, kar je poudaril na srečanju z grškim premierjem Kyriakosom Mitsotakisom, navaja Politico. EU je pozval, naj se "zbudi" in brani svoje interese.

Kitajska EU Rusija sveženj sankcij

KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

G. Papež
26. 04. 2026 17.20
Za vsako koleno je dovolj en strel, mi pa se ne nehamo streljati. Neverjetno. Do kdaj še?
Odgovori
0 0
big_foot
26. 04. 2026 17.19
Sankcije rusiji zakaj? Zaradi ukrajini ki ni nato članica, ki ni eu članica ki ie leglo korupcije in kamor denar ki ga pošiljamo ponikne v privat žepe. Pa ajde bi še rekel ok se pač ruse sankcionira ker je tako prav ker so napadli suvereno državo, ampak smo spet dvolični ker enakih sankcij ne stisnemo izraelu pa tudi zda bi jih bila potrebna…. Za kozlat smo. Eni dvolični hlapci od žučota.
Odgovori
-1
1 2
štrekeljc
26. 04. 2026 17.06
Kdaj bosta Kajla in Lajna nehali ubogat oranžnega Racmana?
Odgovori
+7
10 3
Zmaga Ukrajini
26. 04. 2026 17.03
Če bi bili nedolžni, ne bi cvilili, a ne? Pač odločijo naj se - ali bodo ravnali po pravilih, ali pa zaradi mosskvičev nosili finančne posledice. EU mora vztrajati!
Odgovori
-1
10 11
druga Švica
26. 04. 2026 17.08
NE NAPENJAJ……..!!!!!
Odgovori
+1
2 1
zasvobodo22
26. 04. 2026 17.01
edino zlo eu je fondrajda kalasova in zelenc
Odgovori
+1
11 10
zasvobodo22
26. 04. 2026 17.02
v sloveniji pa jansizem
Odgovori
+8
13 5
Watcherman
26. 04. 2026 17.00
Podporniki in zagovorniki Putina ste v redu danes?
Odgovori
-1
11 12
St. Gallen
26. 04. 2026 16.59
Svica je vrt v Evropi. Vabljeni turisti tudi iz Euja
Odgovori
+2
3 1
portorico 1
26. 04. 2026 16.56
V bruselj pošiljajo vse evropske države samo odvržene politične smeti, da dobijo zadnji miljonček. samo naše evropske pos.ance si poglejte!
Odgovori
-2
6 8
Stinger
26. 04. 2026 16.56
Je8ala nas Ukrajina 🤮 nič nimamo od njih, ne z njimi (nočne klube sem namenoma izpustil). Namesto, da se brigamo za lastno blagostanje, razmetavamo milijarde, da smo vodeti kot največji dobrotniki na svetu. Zato nas bodo požrli.
Odgovori
+2
13 11
Tako pac je
26. 04. 2026 16.59
Tomoska,u hosto.
Odgovori
-1
2 3
Čombe
26. 04. 2026 16.54
Stjepanović ćže na poti v kremelj
Odgovori
+1
8 7
ENDI
26. 04. 2026 16.50
Po 25 tem paketu sankcij bo EU globoko v greznici, pa škoda da smo skupaj
Odgovori
-2
9 11
c00kies
26. 04. 2026 16.49
Evropa proti Rusiji in Kitajski, kot bi scali proti orkanu, res. Evropska politika je totalno izgubila kompas. Zdaj bi se morali povezovati s Kitajsko, ne pa rušiti mostove. Evropa nima industrije, nima energentov, nima obrambe, nima niti osnovne diplomacije, NIČ. To je praktično samomor, zadnji žebelj v krsto.
Odgovori
+7
18 11
seter73
26. 04. 2026 16.47
Brez kitajske v EU tudi antibiotika ne moremo imeti!! da ne govorim o raznih redkih zemljah, , soncnih celicah bakru ali drugih materialih ki jih evropa nima niti gram.. upam da com prej razpade ta fasisticna organizacija EU ki mori lastne prebivalce in prosporira tujce
Odgovori
+5
16 11
brezveze13
26. 04. 2026 16.45
ja lajna kar pumpaj proti rusijo saj boš kmalu spumpala in ostala brez nafte zeleni trenerkar ti bo dal samo nepovrnjen puf sem imel opravka z ukrajinci po večini lopovi še hujši od naših romov
Odgovori
+3
13 10
SAKOSAKO
26. 04. 2026 16.43
Kdo od teh držav je nam oziroma Evropi kaj naredil da sodelujemo v sankcijah???? Če so vojno začeli jo naj tudi sami končajo!!! In to brez pomoči drugih držav, ki se s tem samo okoriščajo!!!
Odgovori
+6
14 8
jugatneme
26. 04. 2026 16.41
Evropa bi se morala postaviti na svoje noge že pred 20 leti. Makron ima tokrat prav, vsi bi nekaj v Evropi. Če so v EU parlamentu dovolili (ne vem zakaj, recimo da oni vedo) Madžarom in Slovakom uvoz nafte iz Rusije, bi jim morali dovoliti da to uvoženo nafto in izdelke iz svojih rafinerij porabijo samo doma in da jih ne morejo izvažati v države EU.
Odgovori
-1
7 8
zasvobodo22
26. 04. 2026 16.40
zlocinsko naci.vodstvo diktatorske EU unicuje evropo in nas vse ter lazno strasi z rusijo ,ki nikomur nic noce
Odgovori
+6
14 8
myomy
26. 04. 2026 16.38
Ko siromak bogatemu nabija sankcije ...
Odgovori
+9
15 6
Patriot79
26. 04. 2026 16.36
EU politiki so svetovni prvaki v streljanju v lastnk koleno! But na 2...
Odgovori
+11
18 7
Sl0venc
26. 04. 2026 16.36
EU nič ne krepi nadzora, ona dela gospodarstvo v EU vse bolj šibko.
Odgovori
-1
8 9
Otrok kašlja in težko diha? Prepoznajte bronhiolitis in kako mu pomagati
Kako izbrati pravo čelado za kolesarjenje in druge športne aktivnosti
To lahko pričakujete v prvem trimesečju nosečnosti
Tedenski horoskop: Levi bodo samozavestni, škorpijone čaka poglobljen pogovor
Dnevni horoskop: Vodnarji so polni idej, v dvojčkih vre radovednost
Slovenka začela v domači garaži, danes so zanjo slišali že vsi
Zakaj se teža vedno vrne?
7 znakov, da z vašimi jetri nekaj ni v redu (lahko gre za fibrozo)
Kava ali čaj: katera pijača je bolj prijazna do naših kosti?
Čistilka našla denar, šef jo nagradil z novo službo in dvojno plačo
Od zvezdnika do krovca: zakaj zvezdniški status Johnu Hendyju ni prinesel bogastva?
Skrivnost najbogatejše igralke na svetu: Premožnejša od Brada Pitta in Tom Cruisa skupaj
Zapustil nosečo partnerico zaradi druge ženske: Ljubezenski trikotnik, ki je šokiral Hollywood
Zato hujšanje z leti postaja vse težje (in 5 glavnih razlogov, ki jih večina spregleda)
Zvezdnica kultnega filma o odvisnosti od seksa in alkohola
Vam orhideja noče več cveteti? 5 preverjenih korakov za bujno cvetenje
Raje enkrat dobro kupi kot dvakrat poceni: ali to pravilo še vedno velja pri opremljanju doma?
Ta zelenjava iz vašega vrta očisti kuhinjo bolje kot čistila
Boljša kot palačinke: hitra sladica z jagodami za sladek pomladni užitek!
To je razlog, da vam palačinke nikoli ne uspejo tako kot v restavraciji
Star recept za pecivo, ki ga vsi iščejo in se odlično poda k skodelici kave
Michael Jackson pred sodiščem
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
