Kitajska: EU bo nosila vse posledice

Kitajsko ministrstvo za trgovino je po poročanju Politica ostro obsodilo odločitev Evropske unije, da v novi 20. paket sankcij proti Rusiji vključi tudi kitajska podjetja. Peking meni, da je EU kljub večkratnim opozorilom ravnala enostransko in neupravičeno ter zahteva takojšnjo odstranitev kitajskih subjektov s seznama. Ob tem je opozoril, da bo Kitajska sprejela povračilne ukrepe za zaščito svojih interesov in da bo "EU nosila vse posledice".

Novi sveženj sankcij, sprejet po umiku veta Madžarske in Slovaške, vključuje dodatne omejitve za ruski finančni sektor, predvsem izključitev več bank iz poslovanja v evrih in na notranjem trgu EU. Dogovor je postal mogoč po razrešitvi spora glede naftovoda Družba, ki oskrbuje dele Srednje Evrope z rusko nafto.