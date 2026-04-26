Kitajska: EU bo nosila vse posledice

Kitajsko ministrstvo za trgovino je po poročanju Politica ostro obsodilo odločitev Evropske unije, da v novi 20. paket sankcij proti Rusiji vključi tudi kitajska podjetja. Peking meni, da je EU kljub večkratnim opozorilom ravnala enostransko in neupravičeno ter zahteva takojšnjo odstranitev kitajskih subjektov s seznama. Ob tem je opozoril, da bo Kitajska sprejela povračilne ukrepe za zaščito svojih interesov in da bo "EU nosila vse posledice".
Novi sveženj sankcij, sprejet po umiku veta Madžarske in Slovaške, vključuje dodatne omejitve za ruski finančni sektor, predvsem izključitev več bank iz poslovanja v evrih in na notranjem trgu EU. Dogovor je postal mogoč po razrešitvi spora glede naftovoda Družba, ki oskrbuje dele Srednje Evrope z rusko nafto.
Pomemben del paketa so tudi ukrepi proti podjetjem in bankam v tretjih državah, ki naj bi pomagale Rusiji pri obhodu sankcij. EU s tem krepi nadzor nad trgovinskimi, energetskimi in finančnimi tokovi, ki bi lahko podpirali rusko vojno gospodarstvo.
Francoski predsednik Emmanuel Macron je opozoril, da se Evropa trenutno sooča s hkratnimi pritiski ZDA, Rusije in Kitajske. Po njegovem mnenju gre za izjemen trenutek, ki od EU zahteva večjo enotnost in odločno obrambo lastnih interesov, kar je poudaril na srečanju z grškim premierjem Kyriakosom Mitsotakisom, navaja Politico. EU je pozval, naj se "zbudi" in brani svoje interese.
