Tujina

Kitajska EU grozi s protiukrepi zaradi predlogov za prednostno obravnavo evropskega blaga

Peking, 27. 04. 2026 14.17 pred enim dnevom 3 min branja 8

Avtor:
STA Ti.Š.
Kitajske oblasti so se ostro odzvale na marca predstavljeni predlog pravne podlage, ki bi omogočil prednostno obravnavo določenega evropskega blaga pri porabi javnega denarja v EU. V Pekingu v njem vidijo oviro za investicije in diskriminacijo podjetij iz tretjih držav. Če njihovi pomisleki ne bodo upoštevani, grozijo s protiukrepi.

Po prepričanju Kitajske predlogi vsebujejo resne ovire za investicije in predstavljajo institucionalno diskriminacijo kitajskih investitorjev v nekaterih ključnih sektorjih, kot so izdelava baterij oziroma hranilnikov energije, električnih vozil in fotovoltaične tehnologije ter pridobivanje strateških surovin. Predstavljali naj bi tudi kršitev mednarodnih sporazumov ter bili uperjeni proti pošteni konkurenci.

Kitajsko ministrstvo za trgovino je v današnji objavi za javnost zapisalo, da so svoje pomisleke in predloge sprememb oziroma črtanje zanje najbolj spornih delov predloga v Bruselj poslali minuli petek. Če jih bodo komisija in oba zakonodajalca v EU – Svet EU in Evropski parlament – ignorirali, v Pekingu grozijo s protiukrepi za zaščito interesov kitajskih podjetij.

Na Evropski komisiji so danes v odzivu na očitke Pekinga poudarili, da si pri pripravi vseh zakonodajnih predlogov prizadevajo, da so ti povsem v skladu z internimi in mednarodnimi obveznostmi EU, vključno s tistimi v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO). Dodali so, da se pri pripravi zakonodaje posvetujejo z mednarodnimi partnerji, kolikor je možno, in tudi z veseljem prisluhnejo njihovim pogledom.

Bruselj je sicer predlog v začetku marca potrdil v okviru prizadevanj za okrepitev konkurenčnosti gospodarstva EU. V skladu s predlogom tako imenovanega akta o industrijskem pospeševalniku bi pri porabi javnega denarja prednostno obravnavali predvsem tisto blago, ki je bilo izdelano v državah članicah EU.

Na javnih naročilih bi po predlogu komisije sicer kot "narejeno v uniji" obravnavali tudi blago, izdelano v tretjih državah, do katerih ima EU zaveze v okviru sporazuma WTO o javnem naročanju in prostotrgovinskih sporazumov. Skupaj gre za okoli 40 držav, od tega jih je približno polovica del sporazuma WTO.

Če bi komisija ugotovila, da tretja država evropskim podjetjem ne omogoča dostopa do javnih sredstev, bi lahko za to državo zaprla dostop do evropskega trga.

Načelo "narejeno v uniji" bi bilo po predlogu omejeno na ključne industrijske panoge, in sicer proizvodnjo cementa, aluminija ter tehnologij z neto ničelnimi izpusti, kot so baterije, sončni paneli, vetrne elektrarne, toplotne črpalke, pa tudi jedrske tehnologije.

Akt o industrijskem pospeševalniku obenem dopolnjuje sveženj zakonodaje o podpori evropskemu avtomobilskemu sektorju in tudi na tem področju predvideva uporabo načela "narejeno v uniji".

Električna vozila bodo morala biti glede na predlog sestavljena v EU, njihove baterije bodo morale vključevati vsaj tri komponente, izdelane v EU ali pri zaupanja vrednih partnerjih. To bo veljalo tudi za 70 odstotkov preostalih delov. Tri leta po uveljavitvi se bodo določila zaostrila.

Predlog akta vključuje tudi posebne pogoje za tuje neposredne naložbe, vredne nad 100 milijonov evrov, v strateške sektorje, kot so baterije in električna vozila.

KOMENTARJI8

Komentatorskijunky
27. 04. 2026 20.09
Pred par dnevi čudovit intervju s kitajsko veleposlanico v SI... poln besed o spoštovanju, kako se ne vmešavajo v tuje zadeve, vojne, nobeni strani ne prodajajo orožja... Kar oči se mi zarosijo, sedaj pa tole.
Zmaga Ukrajini
27. 04. 2026 21.13
🤣🤣🤣👍
obožeobože
27. 04. 2026 19.39
Temu, Aliexpres prepovedat pa bodo krotki!
antar
27. 04. 2026 19.31
Kitajska izsiljuje EU, namesto da bi se brigala za svoje probleme, ki jih ni malo. Vedno bolj so njihovi proizvodi slabše kvalitete in celo škodljivi za zdravje ljudi. Ni za zaupati državi, ki ji ni mar niti za pravice svojih ljudi. Bolje, da kupujemo naše ali eu proizvode tudi za kakšen evro več in s tem podpremo naše gospodarstvo.
slovenc59
27. 04. 2026 19.11
Ali po kitajsko : zaprite vse fabrike, bomo mi vse naredili in vam prodali ! Samo ne vem od kje mislijo da nam bo denar, da bomo kupovali vse kitajsko...!!
alicante1234
27. 04. 2026 16.10
Načelo "narejeno v uniji" 😂 Lahko bi rekli sestavljeno v Uniji. Vsi stroji, bela tehnika, vozila, telefoni, solarne plošče, elektronika... imajo 30-90% delov izdelanih na Kitajskem.
96bimBo
27. 04. 2026 15.53
Spet se grejo trgovinsko vojno po diktatu ZDA.
MojsterSplinter
27. 04. 2026 14.50
Vsaka država se mora brigati najprej za svoje državljane. Drugače škoda, da jih imamo.
