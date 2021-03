EU s sankcijami proti Pekingu zaradi kršenja pravic manjšine Ujgurov

Skupno naj bi bilo v taboriščih zaprtih okoli milijon pripadnikov Ujgurov ter drugih manjšin. Sinkiang sicer velja za avtonomno regijo Ujgurov, manjšine z lastnim jezikom in navadami, kulturno so blizu narodom osrednje Azije.

Zunanji ministri EU so tako danes sprejeli odločitev o uvedbi sankcij zaradi kršenja človekovih pravic v šestih tretjih državah, tudi proti Kitajski, sankcije so uperjene proti štirim osebam in javnem varnostnem uradu. Vključujejo pa tudi zamrznitev sredstev in prepoved potovanj na ozemlje Unije, povzema BBC. Unija s tem proti režimu v Pekingu zaradi kršenja človekovih pravic ukrepa prvič po odzivu na pokol na Trgu nebeškega miru leta 1989.

Med sankcioniranimi s strani Kitajske tudi slovenska predstavnica v politično-varnostnem odboru

Kitajska se je odzvala s povračilnimi sankcijami proti evropskim politikom in raziskovalcem ter pravnim osebam oziroma organom EU. Na kitajskem seznamu so evropski poslanci Reinhard Butikofer, Michael Gahler, Raphael Glucksmann, Ilhan Kyuchyukin Miriam Lexmann, nizozemski poslanec Sjoerd Wiemer Sjoerdsma, belgijski poslanec Samuel Cogolati, litovska poslanka Dovile Sakaliene, nemški raziskovalec Adrian Zenz, švedski raziskovalec Björn Jerden, politično-varnostni odbor Sveta EU, pododbor Evropskega parlamenta za človekove pravice, nemški sinološki inštitut Mercator Institute in danski sklad Alliance of Democracies Foundation.

Visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrellje v odzivu poudaril, da so povračilni ukrepi Kitajske obžalovanja vredni in nesprejemljivi ter da so ustvarili novo vzdušje.

Uvedbo kitajskih povračilnih sankcij je obsodil tudi slovenski zunanji minister Anže Logar, ki je v videoposnetku na Twitterju tudi sporočil, da je med sankcioniranimi tudi "slovenska članica ekipe EU na stalnem predstavništvu". Kot so pojasnili na zunanjem ministrstvu, gre za slovensko predstavnico v politično-varnostnem odboru Veroniko Boškovič Pohar. Kitajski odziv je po njegovih besedah "povsem nesprejemljiv ter ne koristi prihodnjim odnosom EU in Kitajske".

Logar je sicer izrazil zaskrbljenost zaradi poslabšanja razmer na področju človekovih pravic v številnih državah ter izpostavil pomen promocije in zaščite človekovih pravic po vsem svetu kot skupen cilj. Zaskrbljujoči so po Logarjevem prepričanju tudi vplivi pandemije covida-19 na položaj človekovih pravic po svetu, pri čemer bi morala biti po njegovem mnenju pandemija priložnost za ukrepanje v smeri ustrezne zaščite okolja, je MZZ zapisalo v sporočilu za javnost.