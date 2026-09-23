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Kitajska gradi matično ladjo za ogromne podmorske drone

Šanghaj, 23. 09. 2026 16.18 pred 30 minutami 2 min branja 10

Avtor:
Ne.M.
Matična ladja za podmorske drone

Kitajska naj bi gradila posebno matično ladjo za velike podmornice brez posadke. Novi satelitski posnetki razkrivajo plovilo v gradnji v ladjedelnici Hudong-Zhonghua v Šanghaju, ki bi lahko po ocenah vojaških analitikov postalo prvo tovrstno plovilo na svetu.

Nova ladja naj bi na krmi imela tako imenovani mokri dok oziroma potopljeni del trupa, prek katerega je mogoče spuščati in sprejemati plovila, v njenem sprednjem delu pa naj bi bil velik hangar za shranjevanje podvodnih brezpilotnih sistemov, navaja nemški Focus.de.

Na krovu do štiri podvodne brezpilotne podmornice

Kitajska na otoku Hajnan že preizkuša posebej velike brezposadne podvodne sisteme (XXL-UUV). Po navedbah specializiranega portala Naval News so dolgi med 35 in 45 metrov, kar jih uvršča med največje podvodne drone na svetu. Po velikosti presegajo tudi ameriške podvodne drone Orca.

Nova matična ladja bi lahko prevažala do štiri takšna plovila. Britanski Telegraph poroča, da bi takšna zasnova Kitajski omogočila premik podvodnih dronov bližje operativnim območjem, denimo v zahodni Pacifik ali celo v vode ob zahodni obali ZDA. O konkretnih načrtih njihove uporabe za zdaj ni informacij.

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Po poročanju Telegrapha naj bi imeli kitajski XXL-UUV-ji doseg med 7000 in 10.000 navtičnimi miljami oziroma približno od 13.000 do 18.500 kilometrov. To pomeni, da bi lahko samostojno prepluli izjemno velike razdalje. A prav dolgotrajna plovba bi lahko predstavljala tudi njihovo slabost. Če so opremljeni z dizelsko-električnim pogonom, bi morali občasno uporabiti dihalko oziroma snorkel za dovod zraka. Takrat bi jih lažje zaznali sateliti, letala in drugi nadzorni sistemi.

Od izvidništva do morebitne oborožitve

Kakšna bo njihova natančna naloga, za zdaj ni znano. Med možnimi scenariji se omenjajo izvidniške misije, nadzor kritične podvodne infrastrukture ter kartiranje morskega dna.

Veliko zahtevnejša bi bila njihova uporaba v boju proti ladjam ali podmornicam. Komunikacija pod vodo je namreč močno omejena, saj radijski signali skozi vodo ne potujejo učinkovito. Brezposadni sistemi bi morali zato delovati zelo avtonomno ali pa bi se morali redno dvigovati proti površju za izmenjavo podatkov in prejemanje novih ukazov.

Kitajska pri razvoju tovrstnih sistemov ni osamljena. ZDA razvijajo veliko avtonomno podvodno plovilo Orca, Avstralija projekt Ghost Shark, tudi Združeno kraljestvo pa preizkuša lastne podvodne brezpilotne sisteme za izvidniške in vojaške naloge. Kljub temu strokovnjaki ocenjujejo, da je Kitajska trenutno v prednosti pri razvoju posebej velikih avtonomnih podvodnih plovil.

Preberi še ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo proizvajale podvodne drone
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KOMENTARJI10

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Berbelund
23. 09. 2026 17.17
vedno ko pomislim kako so murikanci švicali ko je iran gradil letalonosilko !panika je popustila šele ko so iranci splavili zadevo ki je bila samo maketa za film !
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0 0
Berbelund
23. 09. 2026 17.18
vedno ko pomislim mi gre na smeh!
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0 0
biggbrader
23. 09. 2026 17.14
Vztrajno se pripravljajo za okupacijo Tajwana.
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0 0
alicante1234
23. 09. 2026 17.12
Kitajska se pripravlja, ker vedo, da so po Rusiji na vrsti oni.
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0 0
Iqos
23. 09. 2026 17.12
Dobesedno uničujejo planet.
Odgovori
-1
0 1
Justice4all
23. 09. 2026 17.10
EU pa išče vojno z Rusijo….
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+2
2 0
2mt8
23. 09. 2026 17.18
Rusija ni mogla osvojit 45 milijonske Ukrajine, 450 milijonske Evrope pa nikoli ne bo mogla.
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0 0
LevoDesniPles
23. 09. 2026 17.07
lol medtem pa zahod ugotavlja katerega sp0la je XD
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+2
3 1
izRODEk
23. 09. 2026 16.59
Bravo Kitajci! Sionizem je potrebno iztrebiti!
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+1
5 4
Rudar
23. 09. 2026 17.06
A je tvoj komentar kej povezan s tvojim nickom?
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-1
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