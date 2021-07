Kitajska gradi več kot 100 novih silosov za rakete z jedrskimi konicami

Raziskovalci centra za neprofileracijo James Martina so nekaj mesecev spremljali kitajske aktivnosti v puščavi v bližini mesta Jumen. Gre za skrajni severni del Kitajske, ki meji na Mongolijo in je znano območje, kjer se nahajajo kitajske jedrske strateške sile. Pred leti so začeli graditi t. i. podzemni veliki kitajski Zid, največji vojaški infrastrukturni projekt Pekinga v zgodovini, ki predvideva izgradnjo na tisoče kilometrov podzemnih rovov, bunkerjev in skladišč. Ta hranijo jedrsko in drugo oborožitev, ki jo Kitajci skrivajo pred svetom. "Uradno" imajo približno 350 jedrskih bomb, neuradno, podobno kot pri Izraelu, nihče ne ve. Izgradnja novih raketnih silosov kaže, da bo podzemni veliki kitajski zid imel tudi zelo resne ofenzivne zmožnosti.

Ameriški vojaški analitiki so že leta govorili, da Kitajska povečuje svoj jedrski arzenal, a ta je še vedno desetkrat manjši od ameriškega, zato so številni te zgodbe zanemarjali. Nove podrobnosti kitajske širitve jedrskih zmožnosti pa so alarmantne. Vse od sedemdesetih let prejšnjega stoletja ni prišlo do takšne gradnje silosov za jedrske rakete. Za primerjavo, ZDA imajo 405 jedrskih silosov, Rusija približno 150, Kitajska pa najmanj 160, če upoštevamo gradnjo novih.

Raziskovalci centra Jamesa Martina so s pomočjo podjetja, ki ponuja komercialne satelitske slike, spremljali te nenavadne gradnje, verjetno del tega zidu, in spoznali, da gre za nekaj bolj zloveščega. Na nekaj tisoč kvadratnih kilometrih, po dva do tri kilometre oddaljeni med seboj, so odkrili 109 silosov v izgradnji. Ko so razširili območje iskanja, so jih našli še 30. Podobno, kot so to delale ZDA in Sovjetska zveza, so številni silosi verjetno lažni – vabe za napadalčeve rakete. Uničiti 20 silosov je veliko lažje kot pa 150. Sploh, če ne veš, koliko od njih ima dejansko raketo z jedrsko konico in imaš samo en poskus, da jih onesposobiš.

Jeffrey Lewis, raziskovalec inštituta, ki spremlja Kitajsko že večji del svoje kariere, je za Washington Post dejal, da je razsežnost te gradnje neverjetna: "Domnevam, da Kitajska gradi in nadgrajuje svoje jedrske sile, da bi zagotovila preživetje arzenala, če bi ZDA napadle prve. Pa tudi, da bi zagotovili, da bi rakete premagale ameriški protiraketni ščit." Poleg vidnih silosov Kitajska gradi na desetine novih mobilnih raketnih lanserjev, ki jih je veliko lažje skriti in praktično nemogoče uničiti dovolj hitro. Prav tako izredno hitro gradijo nove podmornice z balističnimi raketami – najmanj štiri so videli na satelitskih posnetkih.