Tujina

Kitajska grammyja Dalajlame označila za manipulacijo

Peking, 04. 02. 2026 11.47 pred 43 minutami 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Dalajlama

Pred dnevi so v Los Angelesu podelili prestižne glasbene nagrade grammy, svoj prvi kipec pa je za najboljšo zvočno knjigo dobil Dalajlama. 90-letnik se je za nagrado zahvalil na družbenem omrežju, da si je ni zaslužil, pa meni Kitajska, ki je izbiro nagrajenca označila za manipulacijo.

Kitajska se je ostro odzvala na izbiro Nacionalne akademije fonografskih umetnosti in znanosti, ki je pred dnevi podelila grammyje, v kategoriji za najboljšo zvočno knjigo, pripoved in pripovedovanje zgodb pa je slavil Dalajlama. Kipec si je prislužil za zvočno knjigo, ki jo bere sam, z naslovom Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama (Meditacije: razmisleki njegove svetosti dalajlame).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot so prepričani v Pekingu, budistični duhovni voditelj ni primeren dobitnik te pomembne nagrade na področju umetnosti in so vse skupaj označili za manipulacijo proti kitajski politiki.

"Odločno nasprotujemo temu, da določene politične opcije nagrade za umetnost uporabljajo kot orodje za politično manipulacijo proti Kitajski, to stališče pa je dosledno in jasno," je v izjavi za javnost povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva, Lin Jian.

V imenu Dalajlame je grammyja prevzel glasbenik Rufus Wainwright.
V imenu Dalajlame je grammyja prevzel glasbenik Rufus Wainwright.
FOTO: Profimedia

90-letni Dalajlama, ki od leta 1959 živi v izgnanstvu iz domačega Tibeta in ga je Peking razglasil za upornika ter separatista, se je za grammyja zahvalil in dodal, da nagrado sprejema s ponižnostjo in hvaležnostjo. "To nagrado sprejemam s hvaležnostjo in ponižnostjo. Nanjo ne gledam kot na nekaj osebnega, temveč kot priznanje za skupno odgovornost," je zapisal v objavi na družbenem omrežju.

Nagrado je v njegovem imenu prevzel glasbenik Rufus Wainwright, ki je skupaj z nekaterimi drugimi umetniki sodeloval pri nastajanju zvočne knjige.

Razlagalnik

Dalajlama je najvišji duhovni voditelj tibetanskega budizma. Trenutni, 14. Dalajlama, Tenzin Gjatso, je bil rojen leta 1935. Postal je vodja Tibeta leta 1950, kmalu zatem, ko je Kitajska prevzela nadzor nad Tibetom. Leta 1959 je zaradi kitajske invazije pobegnil v Indijo, kjer je ustanovil tibetansko vlado v izgnanstvu. Dalajlama je prejel Nobelovo nagrado za mir leta 1989 za svoje nenasilno prizadevanje za osvoboditev Tibeta. Kljub temu, da je v izgnanstvu, ostaja pomembna globalna osebnost, ki se zavzema za mir, sočutje in kulturno ohranitev Tibeta.

Grammyji, uradno znani kot nagrade Grammy (Grammy Awards), so najpomembnejše nagrade v glasbeni industriji, ki jih podeljuje Nacionalna akademija glasbenih umetnosti in znanosti (The Recording Academy) v Združenih državah Amerike. Nagrade so bile prvič podeljene leta 1959 in veljajo za glasbeni ekvivalent oskarjev (za film) ali emmyjev (za televizijo). Podeljujejo se v številnih kategorijah, ki pokrivajo različne glasbene zvrsti, od klasične do popularne glasbe, pa tudi v kategorijah, kot so zvočne knjige, glasbeni spoti in celo filmska glasba.

Odnos med Kitajsko in Tibetom je zapleten in zgodovinsko obremenjen. Leta 1951 je Ljudska republika Kitajska z vojaško silo vključila Tibet v svojo državo, čeprav Tibetanci to dejanje pogosto obravnavajo kot okupacijo. Kitajska vlada trdi, da je Tibet zgodovinsko del Kitajske in da je njena vladavina prinesla modernizacijo in razvoj, vključno z odpravo fevdalnih praks. Nasprotno, tibetansko ljudstvo in mednarodne organizacije za človekove pravice pogosto kritizirajo Kitajsko zaradi zatiranja tibetanske kulture, religije in politične avtonomije. Številni Tibetanci, vključno z Dalajlamo, živijo v izgnanstvu in se borijo za večjo samostojnost ali neodvisnost Tibeta.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
grammy dalajlama kitajska politika

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
JAZsemTI
04. 02. 2026 12.24
Si predstavljate kako bi amerikanci skočili v zrak, če bi Kitajci dodelili Assangu najvišje državno odlikovanje?!
Odgovori
0 0
bibaleze
zadovoljna
vizita
cekin
moskisvet
dominvrt
okusno
voyo
