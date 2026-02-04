Kitajska grammyja Dalajlame označila za manipulacijo

Kitajska se je ostro odzvala na izbiro Nacionalne akademije fonografskih umetnosti in znanosti, ki je pred dnevi podelila grammyje, v kategoriji za najboljšo zvočno knjigo, pripoved in pripovedovanje zgodb pa je slavil Dalajlama. Kipec si je prislužil za zvočno knjigo, ki jo bere sam, z naslovom Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama (Meditacije: razmisleki njegove svetosti dalajlame).

Kot so prepričani v Pekingu, budistični duhovni voditelj ni primeren dobitnik te pomembne nagrade na področju umetnosti in so vse skupaj označili za manipulacijo proti kitajski politiki. "Odločno nasprotujemo temu, da določene politične opcije nagrade za umetnost uporabljajo kot orodje za politično manipulacijo proti Kitajski, to stališče pa je dosledno in jasno," je v izjavi za javnost povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva, Lin Jian.

V imenu Dalajlame je grammyja prevzel glasbenik Rufus Wainwright. FOTO: Profimedia

90-letni Dalajlama, ki od leta 1959 živi v izgnanstvu iz domačega Tibeta in ga je Peking razglasil za upornika ter separatista, se je za grammyja zahvalil in dodal, da nagrado sprejema s ponižnostjo in hvaležnostjo. "To nagrado sprejemam s hvaležnostjo in ponižnostjo. Nanjo ne gledam kot na nekaj osebnega, temveč kot priznanje za skupno odgovornost," je zapisal v objavi na družbenem omrežju. Nagrado je v njegovem imenu prevzel glasbenik Rufus Wainwright, ki je skupaj z nekaterimi drugimi umetniki sodeloval pri nastajanju zvočne knjige.