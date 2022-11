Kitajska in ruska bojna letala v območju zračne obrambe Južne Koreje, Seul odgovarja

Razmere na Korejskem polotoku se zaostrujejo še zaostrujejo. Tokrat so v ospredju znova Kitajci, a s pomočjo ruskih prijateljev, na nasprotni strani pa Južna Koreja in Japonska. Kitajska in Rusija sta sicer že nekaj časa nazaj navedli, da izvajajo redne skupne vaje.

V identifikacijski coni korejske zračne obrambe (KADIZ) ob južni in severovzhodni obali naj bi se nahajala kitajska bombnika. Nekaj časa sta izstopala in vstopala v njihovo cono, nato pa odšla ter se ure kasneje vrnila z ruskimi bojnimi letali, vključno z bombniki TU-95 in letali SU-35. V coni so se nahajali slabih 18 minut, nato pa odšli.