Kitajska in ZDA za sodelovanje v boju proti podnebnim spremembam

"ZDA in Kitajska sta zavezani sodelovanju med seboj in z drugimi državami pri spopadanju s podnebno krizo, ki jo je treba nasloviti s potrebno resnostjo in nujnostjo," piše v skupni izjavi, ki sta jo KerryinXie sprejela ta teden na pogovorih v Šanghaju.

Kot še piše v izjavi, objavljeni na spletni strani ameriškega State Departmenta, bosta državi nadaljevali pogovore o konkretnih dejanjih za to, da bi lahko izpolnili cilje, določene v pariškem podnebnem sporazumu. To je omejiti dvig globalne podnebne temperature na občutno pod dve stopinji Celzija do konca stoletja glede na predindustrijsko dobo, pri čemer ambicioznejši del dogovora govori o prizadevanjih za omejitev na 1,5 stopinje Celzija.