Kitajska izstrelila tovorno plovilo za načrtovano vesoljsko postajo

Raketo bi morali izstreliti že prejšnji teden, vendar so izstrelitev zaradi tehničnih težav v zadnji minuti odpovedali, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Tovorno plovilo brez posadke prevaža zaloge in gorivo za vesoljsko postajo po imenu Tiangong, kar po kitajsko pomeni nebeška palača. Postajo naj bi dokončali do konca prihodnjega leta. Prvi modul so v vesolje poslali konec aprila.