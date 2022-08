Kitajska izvaja simulacijo napada na otok, tajvanskega uradnika našli mrtvega

Tajvanska vojska je ob tem sporočila, da je v petek zvečer zaznala štiri kitajska brezpilotna letala, ki so letela v bližini otokov Kinmen. V odgovor so izstrelili opozorilne rakete, poroča AP. Gre za skupino otokov, ki so le 10 kilometrov oddaljeni od kitajskega obalnega mesta Xiamen.

"Naša vlada in vojska pozorno spremljata kitajske vojaške vaje in sta se pripravljeni odzvati," je tvitnila tajvanska predsednica Tsai Ing-wen.

Ameriški državni sekretar Antony J. Blinken, avstralska zunanja ministrica Penny Wong in japonski zunanji minister Hayashi Yoshimasa so Kitajsko medtem pozvali, naj takoj prekine vojaške vaje. V skupni izjavi ob robu srečanja zunanjih ministrov Združenja držav jugovzhodne Azije so izrazili zaskrbljenost zaradi nedavnih dejanj Ljudske republike Kitajske, "ki resno vplivajo na mednarodni mir in stabilnost".

Qin Gang, veleposlanik Kitajske v ZDA, je dejal, da morajo ZDA "prevzeti odgovornost za trenutne razmere v Tajvanski ožini," poročajo kitajski državni mediji.

Kitajski manevri v vodah okoli Tajvana so "nujni in legitimni ukrepi za odvračanje separatističnih sil na otoku, ohranitev nacionalne suverenosti in ozemeljske celovitosti. S predhodnimi opozorili kitajska stran svoje besede usklajuje z dejanji," je po poročanju kitajskega Global Timesa dejal Qin Gang.

Tajvanskega uradnika, zadolženega za projekte proizvodnje raket, našli mrtvega.

Namestnika vodje oddelka za raziskave in razvoj tajvanskega obrambnega ministrstva so medtem našli mrtvega v hotelski sobi v Pingtungu na jugu Tajvana.

57-letni Ou Yang Li-hsing je bil zadolžen za različne projekte proizvodnje raket, v času smrti pa je bil na službenem potovanju. Po poročanju lokalnih medijev naj bi umrl zaradi srčnega napada. Oblasti so sporočile, da ni znakov, da bi kdo vlomil v njegovo sobo.