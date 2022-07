Kitajska izvaja vojaške vaje v bližini Tajvana

Kitajske oblasti so sporočile, da so zaprle del voda v provinci Fujian zaradi vojaških vaj, ki jih izvajajo na območju in vključujejo pravo strelivo. Prizorišče enodnevnih vaj se nahaja severno od ožine, ki loči celinsko Kitajsko in otoški Tajvan.

Strasti okoli Tajvana, za katerega Peking trdi, da je del Kitajske, so se v zadnjih dneh razgrele zaradi možnosti obiska predsednice predstavniškega doma ZDA Nancy Pelosi. Čeprav so ameriški uradniki že večkrat obiskali Tajvan, v Pekingu menijo, da je potovanje Pelosijeve v Taipei velika provokacija, saj gre za visoko politično predstavnico ZDA, ki glede na svojo funkcijo lahko potuje z vojaškim spremstvom. Po poročanju CNN sicer še ni jasno, ali se bo Pelosijeva ustavila na Tajvanu. icon-expand Nancy Pelosi naj bi obiskala Tajvan. FOTO: AP Kitajski voditelj Ši Džinping je predsednika ZDA Joeja Bidna v pogovoru ta teden opozoril, naj se glede Tajvana ne igra z ognjem. "Tisti, ki se igrajo z ognjem, se bodo na koncu opekli," je Xi po navedbah kitajskih medijev dejal Bidnu. Tajvansko obrambno ministrstvo je medtem sporočilo, da je v četrtek v ločenem incidentu dvakrat zaznalo neznano brezpilotno letalo, ki je letalo nad otokom Dongyin. Ta je pod nadzorom Tajvana, a se nahaja v bližini celinske Kitajske. Dron bi lahko Kitajci uporabili za zbiranje obveščevalnih podatkov, še poroča CNN.