Kitajska, Japonska in Južna Koreja se bodo skupaj odzvale na ameriške carine

Kitajska, Japonska in Južna Koreja so se dogovorile, da se bodo skupaj odzvale na ameriške carine, je v ponedeljek na enem od družbenih omrežij zapisal profil, povezan s kitajsko državno radiotelevizijo CCTV.

Kitajska, Japonska in Južna Koreja so imele v nedeljo prvič po petih letih gospodarski pogovor, na katerem so po carinskih napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa razpravljale o olajšavah za regionalno trgovino, poroča Reuters. Japonska in Južna Koreja želita iz Kitajske uvažati surovine za polprevodnike, Kitajska pa se zanima tudi za nakup čipov iz Japonske in Južne Koreje, je v objavi na družbenem omrežju Weibu zapisal uporabniški račun Yuyuan Tantian, ki je povezan s kitajsko državno radiotelevizijo CCTV.

Donald Trump FOTO: AP icon-expand

Vse tri strani so se strinjale, da bodo okrepile sodelovanje v dobavni verigi in se vključile v širši dialog o nadzoru izvoza, še piše v objavi. Na nedeljskem srečanju so se gospodarski ministri vseh treh držav strinjali, da bodo "tesno sodelovali pri celovitih pogovorih na visoki ravni o sporazumu glede proste trgovine med Južno Korejo, Japonsko in Kitajsko, s ciljem spodbujanja "regionalne in svetovne trgovine", je zapisano v izjavi, ki so jo objavili po srečanju.