Kitajska je začela vrtati najglobljo luknjo na svetu

Po poročanju kitajske državne tiskovne agencije Xinhua se je vrtanje začelo v puščavi v porečju Tarim v severozahodni kitajski regiji Xinjiang. Z načrtovano globino 11.100 metrov bo ozek jašek prodrl skozi več kot 10 celinskih plasti in dosegel sistem krede v Zemljini skorji - niz plastovitih kamnin, starih 145 milijonov let.

Wang Chunsheng , tehnični strokovnjak, ki sodeluje pri operaciji, jo je opisal kot drzen poskus raziskovanja neznanega ozemlja Zemlje in širjenja meja človeškega razumevanja. Vendar to ne bo enostaven podvig. "Gradbeno zahtevnost projekta vrtanja lahko primerjamo z vožnjo velikega tovornjaka po dveh tankih jeklenih vrveh," je za Xinhua povedal Sun Jinsheng , znanstvenik na kitajski akademiji za inženirstvo.

Globoka raziskovalna vrtina bo znanstvenikom omogočila preučevanje notranje strukture in razvoja Zemlje ter zagotovila podatke za geoznanstvene raziskave, je v izjavi sporočila kitajska nacionalna naftna korporacija, vodilna proizvajalka nafte in plina v državi, ki vodi projekt.

Oprema, ki tehta več kot 2000 ton, je zasnovana tako, da zdrži temperature v podzemlju do 200 C in 1300-krat višji atmosferski tlak. Poleg ekstremnih pogojev globoko pod površjem je izziv še dodatno povečan zaradi ostrega zemeljskega okolja v bazenu Tarim, kjer se nahaja najbolj vroča in suha puščava na Kitajskem.

Projekt je del prizadevanj države za raziskovanje novih meja v vesolju in pod površjem Zemlje. Kitajski predsednik je leta 2021 pozval vodilne znanstvenike v državi, naj premagujejo nove ovire na različnih področjih, vključno z raziskovanjem globin Zemlje. Ločeno je Xi Jinping poudaril tudi potrebo po povečanju domače oskrbe z energijo, s čimer je kitajske energetske velikane spodbudil k iskanju naravnih virov.