Kitajska kljub strogim kovidnim ukrepom beleži rekordno število okužb

V sredo so v državi potrdili več kot 31 tisoč okužb, kar je več kot tri tisoč več od rekordnega števila v enem dnevu od začetka pandemije covida-19 v aprilu, ko so potrdili okoli 28 tisoč okužb in ko je bil Šanghaj v zaprtju.

Država je sicer pred nekaj tedni nekatere ukrepe sprostila. Med drugim je skrajšala karanteno za bližnje stike iz sedem na pet dni, še vedno pa morajo karanteno prestati v državni ustanovi.

V skoraj vseh večjih kitajskih mestih pa se zajezitveni ukrepi trenutno zaostrujejo. Peking spominja na mesto duhov, zaprti so šole, vrtci in trgovine. Vse več stanovanjskih naselij je popolnoma zaprtih. V južni metropoli Guangzhou popolno zaprtje velja za več okrožij. V Chongqingu sme kakih 30 milijonov prebivalcev potovati le še v nujnih primerih in z negativnim testom.

Po porastu okužb v Pekingu so v nekaterih okrožjih že zaprli trgovine, šole in restavracije. V šestmilijonskem mestu Žengžou pa so s petkom že napovedali zaprtje, ki je sledilo protestom delavcev v tovarni, ki pripada proizvajalcu telefonov iPhone. Podjetje Foxconn se je delavcem opravičilo, da je prišlo do "tehničnih težav" v plačilnih sistemih, poroča BBC.

Prejšnji teden je veliko ogorčenje sprožila tudi smrt dojenčka, ki je bila posledica zamude pri zdravstveni oskrbi zaradi kovidnih zapor v mestu.

Število smrtnih žrtev na Kitajskem je od začetka pandemije še vedno nizko, in sicer nekaj več kot 5200. Po podatkih, ki jih je posredovala Kitajska, v državi umrejo trije ljudje na milijon prebivalcev, ZDA 3000 na milijon prebivalcev in 2400 na milijon prebivalcev v Združenem kraljestvu.