Kitajci med lovljenjem filipinske ladje trčili v lastno plovilo

Filipinska ladja je v Južnokitajskem morju, ki je središče spora med Kitajsko, Filipini in drugimi državami, razdeljevala pomoč ribičem, ko je kitajska obalna straža izvedla 'tvegan manever', ki je povzročil znatno škodo na prednjem delu kitajske vojne ladje, je pojasnil filipinski pripadnik obalne straže Jay Tarriela. Filipinska stran je objavila tudi posnetek, na katerem kitajska ladja obalne straže z vodnimi topovi strelja na filipinsko, med nenadnim zavojem pa trči v drugo kitajsko ladjo.

Po besedah Tarriele je bila kitajska vojna ladja v incidentu huje poškodovana. Ali je bil poškodovan tudi kdo od članov posadke, ni znano. Filipinska obalna straža je po dogodku Kitajsko pozvala, naj spoštuje mednarodne konvencije glede reševanja sporov, in jih opozorila, da lahko takšno nepremišljeno ravnanje vodi do nesreč.

Kitajska je incident, sicer brez omembe trčenja, potrdila, a ob tem Filipine obtožila, da so nasilno vdrli v njihove vode. Zagotavljajo, da so ravnali v skladu z zakonom in da so sprejeli vse potrebne ukrepe, da bi filipinsko ladjo pregnali.

