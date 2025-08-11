Svetli način
Kitajci med lovljenjem filipinske ladje trčili v lastno plovilo

11. 08. 2025 16.59

N.L.
Nov incident v Južnokitajskem morju. Kitajska vojna ladja je namreč trčila v plovilo njihove obalne straže, medtem ko je to plovilo lovilo filipinsko ladjo. Sprti strani po incidentu obtožujeta druga drugo.

Filipinska ladja je v Južnokitajskem morju, ki je središče spora med Kitajsko, Filipini in drugimi državami, razdeljevala pomoč ribičem, ko je kitajska obalna straža izvedla 'tvegan manever', ki je povzročil znatno škodo na prednjem delu kitajske vojne ladje, je pojasnil filipinski pripadnik obalne straže Jay Tarriela.

Filipinska stran je objavila tudi posnetek, na katerem kitajska ladja obalne straže z vodnimi topovi strelja na filipinsko, med nenadnim zavojem pa trči v drugo kitajsko ladjo. 

Po besedah Tarriele je bila kitajska vojna ladja v incidentu huje poškodovana. Ali je bil poškodovan tudi kdo od članov posadke, ni znano. 

Filipinska obalna straža je po dogodku Kitajsko pozvala, naj spoštuje mednarodne konvencije glede reševanja sporov, in jih opozorila, da lahko takšno nepremišljeno ravnanje vodi do nesreč. 

Sporna trikotna veriga grebenov

Kitajska je incident, sicer brez omembe trčenja, potrdila, a ob tem Filipine obtožila, da so nasilno vdrli v njihove vode. Zagotavljajo, da so ravnali v skladu z zakonom in da so sprejeli vse potrebne ukrepe, da bi filipinsko ladjo pregnali. 

Scarborough Shoal
Scarborough Shoal FOTO: Profimedia

Ne gre za prvi spor med Kitajsko in Filipini, saj se strani medsebojno obtožujeta za provokacije na morju. Središče sporov je sicer trikotna veriga grebenov Scarborough Shoal, ki jo je Kitajska zavzela leta 2012, poroča BBC. 

