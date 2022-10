Kitajska lansirala zadnji modul na vesoljsko postajo

Mengtian bo na vesoljski postaji zagotavljal prostor za znanstvene poskuse v ničelni gravitaciji, zračno zaporo za izpostavljenost vakuumu vesolja in majhno robotsko roko za podporo tovora zunaj plovila.

Lansiranje laboratorijskega kabinskega modula Mengtian, kar pomeni "Sanje o nebesih", sledi uspešni dodaji modula Wentian kitajski postaji Tiangong v mesecu juliju. Tako kot Wentian in osrednji modul Tianhe, ki je bil lansiran aprila 2021, je Mengtian v orbito ponesla kitajska raket Chang Zheng 5B.

Laboratorijski modul imenovan Mengtian je vzletel z vesoljskega centra Wenchang na kitajskem otoku Hainan. Mengtian se bo sedaj povezal z osrednjim modulom Tianhe, glavnim delom postaje, ki ga je Kitajska v orbito izstrelila aprila lani.

Na vesoljski postaji trenutno delajo in živijo trije astronavti, nova tričlanska posadka pa naj bi se jim pridružila še letos. Trenutna posadka, ki jo sestavljajo poveljnik misije Chen Dong, operater Liu Yang in sistemski operater Cai Xuzhe, je prispela na krov 14. junija in naj bi se vrnila na Zemljo decembra, navaja NASA.

Kitajska je v prizadevanjih, da bi na tem področju dohitela ZDA in Rusijo, v svoj vesoljski program v zadnjih letih vložila milijarde evrov. Kitajske vesoljske ambicije je deloma okrepila tudi ameriška prepoved kitajskega sodelovanja na Mednarodni vesoljski postaji, pri kateri sodelujejo ZDA, Rusija, Kanada, Evropa in Japonska.