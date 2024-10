'Kitajska me ne bo upala provocirati, saj Ši ve, da sem nor'

Prepričan je, da mu ne bo treba uporabiti vojaške sile, da bi preprečil blokado Tajvana, ker ga predsednik Ši " spoštuje in ve, da je prekleto nor" . Razkril je, da je imel z njim trden odnos: "Pravzaprav je bil zelo dober, ne bi rekel ravno prijatelj, vendar sem se odlično razumel z njim." Trump je Šija opisal kot zelo ' ostro' osebo.

Nekdanji predsednik je v pozitivni luči ocenil tudi svoj odnos z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in dejal, da se je z njim odlično razumel. Toda Trump, ki so ga prej kritizirali, ker je hvalil ruskega voditelja – trdi, da mu je zagrozil, naj ne napade Ukrajine. Kot pravi, je Putinu rekel: "Udaril te bom ravno sredi preklete Moskve. Prijatelja sva. Nočem, a nimam izbire."

Trump med shodom v Pensilvaniji prižgal glasbo in 40 minut 'plesal'

Dobrodelne večerje, poimenovane po demokratskem demokratskem guvernerju New Yorka in predsedniškem kandidatu Alu Smithu iz začetka 20. stoletja, se tradicionalno udeležujejo predsedniški kandidati republikanske in demokratske stranke ter zbijajo šale na račun nasprotnikov, obenem pa tudi samega sebe.

Začela sta John F. Kennedy in Richard Nixon, nadškofija nato leta 1996 ni povabila Boba Dola in Billa Clintona, ker je demokrat preprečil sprejetje zakona proti splavu v pozni nosečnosti, letos pa ni bilo demokratske kandidatke Kamale Harris. Leta 2020 sta se Trump in Joe Biden večerje udeležila virtualno.

Podpredsednica ZDA je tokrat na večerjo poslala šaljiv posnetek, v katerem jo igralka iz oddaje Saturday Night Live prikazuje kot nerodno katoliško punčko. Vso pozornost pa je dobil Trump, ki je kritiziral njeno odločitev, da se ne udeleži večerje. "Katoliki, zapomnite si, da sem jaz prišel, ona pa ni," je dejal in jo nato pol ure napadal.