Približno leto je od tega, ko so zdravniki zaznali prve primere zaskrbljujoče nove, kot smo pisali takrat, pljučnice, v kitajskem mestu Vuhan. Ta je kasneje postal epicenter in rojstno mesto novega koronavirusa, ki je spremenil naša življenja. Zdaj je videti, da je Kitajska začela z obsežno propagandno kampanjo, ki bi zasejala dvom v izvor globalne pandemije covida-19. A strokovnjaki opozarjajo, da kitajske oblasti vseskozi otežujejo neodvisno preiskavo o izvoru bolezni.

Kot poročaGuardian, prispevki v kitajskih medijih nakazujejo, da se krepijo propagandni napori kitajskih oblasti, da bi spremenili globalno zgodbo o izvoru novega koronavirusa tako, da bi se 'rojstno mesto novega koronavirusa' preselilo v druge države.

icon-expand Vuhan odpira meje FOTO: AP

Državni mediji tako obsežno poročajo o koronavirusu, ki so ga našli na zavojih zamrznjene hrane. Ti primeri, tako pišejo kitajski mediji, niso dovolj raziskani in upoštevani kot pomemben kazalec, da bi se lahko virus potencialno razširil od drugod. Dodaten argument kitajskih medijev pa so podatkih o morebitnih primerih bolezni izven Kitajske, ki naj bi jih zaznali pred decembrom 2019, ko so v Vuhanu začeli beležiti porast primerov 'skrivnostne pljučnice'. Na Facebooku časopisa People's Daily so tako prejšnji teden zapisali, da vsi dokazi kažejo, da se izbruh koronavirusa ni začel v kitajskem Vuhanu: "Vuhan je bil res mesto, v katerem so najprej zaznali koronavirus, a novi koronavirus ne izvira od tam," je citat kitajske epidemiologije Zeng Guang, ki so ga objavili.

icon-expand Vuhan odpira meje

Kot še piše Guardian, so s kitajskega zunanjega ministrstva medije opozorili, da morajo pri pisanju strogo ločevati med dikcijo, kje se je virus pojavil, in tem, kje je preskočil z živali na človeka ... Kot je namreč na brifingu novinarjem dejalo zunanje ministrstvo: "Čeprav so o prvih primerih poročali s Kitajske, to ne pomeni nujno, da virus izvira od tam. Ugotavljanje izvora virusa je dolgotrajen proces, v katerem je treba upoštevati številne države in regije." Kitajski znanstveniki so celo oddali članek eni uglednejših revij Lancet (čeprav še ni bil preučen in pregledan s strani ostalih znanstvenikov), v katerem trdijo, da Vuhan ni mesto, v katerem je virus prvič preskočil na človeka. V njem namigujejo, da so bili prvi takšni primeri pravzaprav z Indijske podceline, pišeGuardian.

Kitajska vseskozi ovirala preiskavo, argumenti kitajskih znanstvenikov na trhlih tleh Trditve, da virus v resnici izvira izven Kitajske, pa ne uživajo veliko kredibilnosti med ostalimi znanstveniki. Michael Ryan iz organizacije WHO je tako prejšnji teden dejal, da bi bilo izredno špekulativno razpravljati o tem, da se bolezen ni pojavila na Kitajskem. Poročila o tem, da naj bi covid-19 v Italiji krožil že v jeseni 2019, pa z znanstvenega vidika delujejo precej na trhlih tleh, je dejal prof. Jonathan Stoye z londonskega inštituta Francis Crick. Podatke iz Italije je najverjetneje mogoče pojasniti s protitelesi, usmerjenimi proti drugim koronavirusom: "Z drugimi besedami, protitelesa, odkrita v italijanskih primerih, so se sprožila pri posameznikih, okuženih z drugimi vrstami koronavirusa, in ne z novim koronavirusom, ki je odgovoren za nastanek bolezni covid-19."

"Potrjeno je, da so bili prvi zabeleženi primeri bolezni na Kitajskem,"je dodal Stoye. "Tako ostaja najverjetneje, da virus izvira s Kitajske."Kar pa se tiče argumenta o koronavirusu na zamrznjeni hrani in morebitnem širjenju na takšen način, pa znanstveniki predvidevajo, da to predstavlja zelo nizko verjetnost za prenos okužbe. Ker se pandemija, ki zahteva vedno več življenj in gospodarskih posledic, ne umirja, si Peking želi zaščititi svoj ugled doma in v tujini. Zdaj se je s koronavirusom po svetu okužilo več kot 60 milijonov ljudi, umrlo pa jih je skoraj 1,5 milijona. Kitajska se še vedno spopada z dejstvom, da je odgovorna za "izvirni greh" izbruha, in vse napore vlaga v to, da reši svojo podobo, piše Guardian.

Kitajsko sejanje dvoma o izvoru virusa v Vuhanu bi bilo morda bolj verodostojno, če bi oblasti podprle neodvisno preiskavo o covidu-19, vendar so oblasti že večkrat ovirale neodvisno preiskavo, je spomnila Svetovna zdravstvena organizacija. Preiskovalci WHO, ki so Vuhan obiskali v začetku tega leta, niso mogli obiskati tržnice, povezane s prvotnim izbruhom. Nova ekipa naj bi se kmalu odpravila na Kitajsko, da bi nadgradila začetno delo kitajske ekipe, vendar še vedno nimajo datuma potovanja, pri čemer so WHO sporočili le, da bodo odpotovali "pravočasno". Razumevanje izvora covida-19 je ključnega pomena za preprečitev naslednje pandemije. Na žalost pa se zdi, da je Peking za zdaj bolj osredotočen na vprašanje, kdo naj nosi krivdo za bolezen, kot pa na razumevanje, od kod prihaja, še piše britanskiGuardian.