Tujina

Kitajska naj bi dobavljala sisteme zračne obrambe Iranu

Washington, 13. 04. 2026 16.41 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
N.V.
Sistem MANPADS

Po podatkih ameriških obveščevalnih služb, naj bi se Kitajska pripravljala dostaviti nove sisteme zračne obrambe Iranu. Kitajci sicer te navedbe ostro zanikajo in sporočajo ZDA, naj se "vzdrži neutemeljenih obtožb".

Tri osebe, ki so želele ostati anonimne, naj bi bile seznanjene s podrobnostmi ameriških obveščevalnih agencij, ki kažejo, da bi lahko s Kitajske v prihodnjih tednih v Iran prispeli novi sistemi zračne obrambe. 

Dva od virov sta za CNN povedala, da obstajajo znaki, da Kitajska skuša pošiljke preusmerjati prek tretjih držav, da bi prikrila njihov pravi izvor.

Sistemi, ki jih Kitajska pripravlja za prenos, so prenosni protizračni raketni sistemi, znani kot MANPADS, so še povedali viri. Ti so med pettedensko vojno predstavljali asimetrično grožnjo nizko letečim ameriškim vojaškim letalom in bi jo lahko znova, če bi premirje razpadlo.

CNN je o tem povprašal tudi Trumpa, ki je namignil, da bi se Kitajska soočila s posledicami, če bi pošiljala orožje v Teheran. "Če bo Kitajska to storila, bo imela velike težave, prav?" je dejal Trump.

A Kitajci take navedbe strogo zanikajo. "Kitajska nikoli ni dobavljala orožja nobeni strani v konflikti, te informacije niso resnične," je dejal tiskovni predstavnik kitajskega veleposlaništva v Washingtonu. 

"Kot odgovorna velika država, Kitajska dosledno izpolnjuje svoje mednarodne obveznosti. Pozivamo ameriško stran, naj se vzdrži neutemljenih obtožb, zlonamernega povezovanja in senzacionalizma. Upamo, da bodo vpletene strani storile več za zmanjšanje napetosti," je dodal.

V začetku tega tedna je tiskovni predstavnik veleposlaništva za CNN povedal, da si Kitajska od začetka vojne med Združene države Amerike, Izrael in Iran "prizadeva pomagati pri dosegi premirja in koncu konflikta".

Kitajska podjetja so sicer prodajala Iranu sankcionirano tehnologijo z dvojno rabo, ki Teheranu omogoča nadaljnjo gradnjo orožja in izboljševanje navigacijskih sistemov, so povedali viri, vendar bi neposreden prenos orožnih sistemov s strani kitajske vlade pomenil novo raven podpore.

Eden od virov, ki pozna obveščevalne podatke, je dejal, da Kitajska ne vidi prave strateške koristi v odprtem vstopu v konflikt in poskusu zaščite Irana pred ZDA in Izraelom, saj bi bil takšen spopad po njihovem mnenju neizbežno izgubljen. Namesto tega si Peking prizadeva ohraniti položaj prijatelja Irana, od katerega je močno odvisen pri uvozu nafte, hkrati pa navzven ostaja nevtralen.

Preberi še 'Večja verjetnost je, da bo premirje kršeno, kot da bo vzdržalo'

Viri so dodali, da bi lahko Kitajci trdili tudi, da so sistemi zračne obrambe obrambne in ne napadalne narave, s čimer bi svojo podporo razlikovali od ruske. Rusija je namreč med vojno Iranu zagotavljala podporo v obliki deljenja obveščevalnih podatkov, kar je Iranu pomagalo pri preventivnem ciljanju ameriških baz in sredstev na Bližnjem vzhodu, je poročal CNN.

Iran ima že dolgo vzpostavljene vojaške in gospodarske odnose tako s Kitajsko kot z Rusijo. Iran je Rusiji v veliki meri pomagal v vojni v Ukrajini z dobavo dronov Šahed, medtem ko Kitajski prodaja večino svoje sankcionirane nafte.

iran zda kitajska vojna zračna obramba dobava

  • Bauhaus april
  • Akumulatorska kosilnica
  • Čistilnik
  • Paviljon
  • Plinski žar
  • Pohištvo Alex
  • Pohištvo Deia
  • Pohištvo Fiesta
  • Regal
  • Robotska kosilnica Luba
  • Stol Relax
  • Trimer
  • Visoka greda
Napake, ki jih starši delajo, ko gredo z otrokom v trgovino
