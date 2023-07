Kitajska naj ne bi prodajala orožja Rusiji, koliko pa je v tem resnice?

Čeprav Kitajska vztrajno zagotavlja, da Rusije nikakor ne oskrbuje z vojaško opremo in je niti ne namerava, pa so se v zadnjem času pojavile informacije o tem, da naj bi na Kitajskem Rusi naročili po 100.000 neprebojnih jopičev in čelad. Kdo so torej kupci in bo kdo odgovarjal za to?

"Letos spomladi je ena naših strank prišla v naše podjetje, da bi potrdila slog in količino neprebojnih jopičev ter skrbno preizkusila kakovost naših jopičev," je marca na svoji spletni strani ponosno poročal proizvajalec vojaške zaščitne opreme Shanghai H Win. Stranka je "takoj neposredno potrdila količino naročila neprebojnih jopičev in naknadno namero za nakup". Identiteta kupca sicer ni potrjena, a obstaja velika verjetnost, da je bil ruski državljan. Glede na carinske evidence, ki jih je pridobil Politico, so ruski kupci do sedaj naročili za sto tisoč kosov vojaške opreme podjetja Shanghai H Win. V evidencah se izdelki popolnoma ujemajo s tistimi, ki jih ima podjetje v katalogu.

Tovrstni dokazi kažejo, da se Kitajska kljub pozivom Pekinga k miru približuje ruskim prošnjam in jim dobavlja sicer nesmrtonosno, a vojaško uporabno opremo, ki bi lahko znatno vplivala na vojno v Ukrajini. Zaščitna oprema je namreč pomemben del vojaka, če pa gre res za po 100.000 kosov opreme, bi lahko opremila številne moške, ki jih je Rusija mobilizirala. V to so vključeni tudi termični optični daljnogledi. Te pošiljke kažejo na veliko vrzel v poskusih Zahoda, da bi oviral Putina v njegovi vojni, poroča Politico. Čeprav je tudi Ukrajina kupec Kitajske, se je njen uvoz opreme močno zmanjšal. Rusija je med drugim letos iz Kitajske uvozila za nekaj manj kot 100 milijonov evrov dronov. Kitajski izvoz keramike, ki se uporablja v neprebojnih jopičih, se je v Rusiji povečal za 69 odstotkov, v Ukrajini pa zmanjšal za 61 odstotkov, kažejo tako kitajski kot ukrajinski carinski podatki. "Zelo jasno je, da Kitajska kljub vsem svojim trditvam, da je nevtralen akter, dejansko podpira stališča Rusije v tej vojni," je poudarila Helena Legarda, glavna analitičarka, specializirana za kitajsko obrambo in zunanjo politiko na berlinskem inštitutu za kitajske študije. Če bi Kitajska prestopila rdečo črto in Rusiji prodala orožje ali vojaško opremo, Legarda pričakuje, da bo EU uvedla sekundarne sankcije proti tistim, ki podpirajo Putinovo agresivno vojno.

Vendar po njenem mnenju oprema, kot so neprebojni jopiči, termovizija in celo droni, ki se lahko uporabljajo v operacijah na fronti, ne bo sprožila takšnega odziva. "Poleg tega je tu še situacija, v kateri se trenutno nahajamo," je nadaljevala. "Ne pričakujem, da se bo EU strinjala s sankcijami." Shanghai H Win je bilo pred invazijo na Ukrajino izginjajoče podjetje v vrsti drugih izginjajočih kitajskih podjetij, ki proizvajajo vojaško opremo, vendar so po invaziji doživeli velik poslovni vzpon. "Zaradi vojne nas išče veliko trgovskih podjetij in nas sprašuje za določene jopiče. Prejeli smo res veliko povpraševanj," je za Politico po telefonu dejal njihov prodajni predstavnik. Sprva je sicer zatrdil, da ne smejo izvažati neposredno v Rusijo, razen če kitajska vojska izda potrdilo in če lahko predložijo dokumentarno dokazilo o končnem kupcu. O stranki, o kateri so obveščali celo na njihovi spletni strani, da je kupila številne neprebojne jopiče, pa niso želeli govoriti. "Gre za stranko naše stranke in ne moremo ga kar vprašati, od kod prihaja. Mislim, da je iz Evrope, morda iz Ukrajine, Poljske, morda celo iz Rusije. Nisem prepričan," je pojasnil predstavnik. In kljub temu, da so strankino sliko, kako kupuje opremo, objavili na svoji spletni strani, so jo kmalu po telefonskem klicu odstranili.

Kdo so torej kupci? Dokaze o poslih, uvoznikih, dobaviteljih in izdelkih lahko v registru izjav o skladnosti najde vsakdo, ki ima dostop do ruskega interneta in pozna mednarodne carinske klasifikacije. Politico je že iskal te podatke in ugotovil, da so naboje za ostrostrelce, izdelane v ZDA, dobavljali v Rusijo, kjer so bili prosto dostopni na črnem trgu. Vendar to še nujno ne pomeni, da je Kitajska kot država dobavljala kakršno koli orožje. Deklaracije na izdelkih namreč omogočajo uvoz blaga brez izrecnega soglasja proizvajalca. Če se z blagom trguje prek posrednika, se proizvajalec morda sploh ne zaveda, da gre njegovo blago v Rusijo. Eno od takšnih posredniških podjetij je Silva s sedežem v vzhodnosibirski regiji Burjatija. Januarja letos so predložili deklaracijo s podrobnimi podatki o naročilih za 100.000 neprebojnih jopičev in 100.000 čelad. Proizvajalec? Shanghai H Win.

Uvozniki, kot je podjetje Silva, so tako rečeno "navidezna podjetja", ki jih ustanovijo posamezniki, ki skušajo prikriti svoje posle. Podjetja so registrirana na nejasnih naslovih, imajo malo osebja ali premoženja, njihovi računovodski izkazi pa pogosto ne izkazujejo prometa, ki bi ga naj prikazali. Po podatkih iz javnih evidenc, ki jih je pridobil Politico, je bilo podjetje Silva registrirano šele septembra lani, prikazali so ničelne prihodke, njihov sedež podjetja pa je še bolj zanimiv. V glavnem mestu Burjatske republike Ulan-Udeju je sedež postavljen v razpadajoči stanovanjski blok. Drugo rusko podjetje, imenovano Rika, je marca prav tako iz istega podjetja naročilo neprebojne jopiče. Le nekaj časa pred tem pa so naročili čelade iz podjetja Deekon Shanghai, ki je – "presenetljivo" – povezano s podjetjem Shanghai H Win. Zaposlena v podjetju, ki je komunicirala s Politicom, je na kratko pojasnila, da kupujejo v Rusiji in ne na Kitajskem. Kupci pa se tukaj ne končajo. Pojavlja se še eno rusko podjetje, imenovano Legittelekom, ki se predstavlja kot moskovsko špeditersko podjetje. No, novembra lani so iz Deekon Shanghai naročili 100.000 vojaških oblek. Moški, ki se je odzval na klic Politica, ni želel razkriti, ali je podjetje potem dobavljalo ruski vojski. "To je komercialna dejavnost in svojih dejavnosti ne razkrivamo," je odvrnil. No, ampak to so le "male ribe v morju", ena večjih pa je Pozitron, podjetje s sedežem v Rostovu na Donu, južnem mestu, ki so ga v neuspeli vstaji prejšnji mesec za kratek čas zavzeli Wagnerjevi plačanci. Iz kitajskega podjetja Beijing KRNatural so namreč uvozili za nekaj manj kot 60 milijard dolarjev čelad, različne keramike in drugih izdelkov, navaja Politico. Decembra lani so od kitajske multinacionalke SZ DJI Technology kupili vrsto brezpilotnih letal.

Bo Zahod sprejel ukrepe? Trgovina od nizkotehnoloških neprebojnih jopičev do visokotehnoloških brezpilotnih letal in termične optike opozarja na ranljivost zahodnega režima sankcij. Zaradi nejasnosti glede statusa dvojne rabe te opreme in dejstva, da je velik del te opreme proizveden na Kitajskem, se zdi, da je vsaj za zdaj možnost, da bi Zahod sprejel pomembne ukrepe, nedosegljiva. Po nedavni analizi inštituta KSE, možganskega trusta, se Rusija dobro zaveda te kitajske vrzeli in jo izkorišča za nakup zahodne tehnologije za vojno v Ukrajini. Raziskovalci so namreč po poročanju Politica ugotovili, da je več kot 60 odstotkov uvoženih sestavnih delov ruskega orožja, ki so bili najdeni na bojišču, iz ameriških podjetij. To vprašanje je izpostavil tudi ameriški državni sekretar Antony Blinken v Pekingu prejšnji mesec. Novinarjem je namreč potrdil, da je Kitajska zagotovila, da Rusiji ne zagotavlja in ne bo zagotavljala smrtonosne pomoči za uporabo v vojni. Hkrati pa je izrazil tudi zaskrbljenost, da kitajska podjetja morda zagotavljajo tehnologijo, ki jo potem Rusija uporabi za pospeševanje svoje agresije v Ukrajini. "Kitajsko vlado smo prosili, naj bo glede tega zelo pozorna," je zatrdil.