Kitajska napovedala carine na kanadske kmetijske in prehrambene izdelke

Kitajsko ministrstvo za trgovino je napovedalo uvedbo 100-odstotnih carin na uvoz repičnega olja, oljne pogače in graha ter uvedbo 25-odsotnih carin na uvoz morske hrane in svinjine, poroča francoska tiskovna agencija AFP .

Ottawa je lani avgusta po vzoru ZDA uvedla 100-odstotne carine na uvoz električnih vozil s Kitajske, s čimer so želeli pristojni zajeziti poplavo električnih vozil, ki jih na Kitajskem subvencionira država, na severnoameriškem trgu. Kanadski premier Justin Trudeau je takrat napovedal tudi dodatne carine na uvoz kitajskega jekla in izdelkov iz aluminija.

V torek so tako začele veljati 25-odstotne carine na kanadski in mehiški uvoz, a je Trump pozneje začasno zamrznil carine na uvoz blaga in storitev, ki jih pokriva prostotrgovinski sporazum USMCA. To pa ne pomeni, da so nove carine izključene.

Trump je namreč po poročanju AFP v petek dejal, da bi v prihodnjih dneh lahko uvedel vzajemne carine na kanadske mlečne izdelke in les. "Kanada nas že leta zavaja s carinami za les in mlečne izdelke. Doletele jih bodo popolnoma enake carine, razen če jih ukinejo. In to je tisto, kar pomeni vzajemnost," je dejal ameriški predsednik. Ob tem ni izključil možnosti, da bi se višina carin za Kanado in Mehiko zvišala.