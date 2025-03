Kitajska napoveduje odziv na ameriške carine

"Če bo ameriška stran vztrajala pri svojem, bo Kitajska sprejela vse potrebne protiukrepe za zaščito svojih zakonitih pravic in interesov," je še dodalo kitajsko ministrstvo.

"Kitajska je ena od držav z najstrožjo in najbolj temeljito politiko boja proti drogam na svetu, vendar so ZDA ta dejstva vedno ignorirale," je zapisano v izjavi.

Carine Zda in Kitajska

Ob tem so v Pekingu izrazili stališče, da carine "ne bodo rešile težav, s katerimi se soočajo ZDA", temveč bodo zgolj povečale breme za ameriška podjetja in potrošnike ter spodkopale stabilnost svetovne industrijske verige.

Kasneje se je odzvalo tudi kitajsko zunanje ministrstvo in sporočilo, da bodo dodatne ameriške carine resno vplivale na dialog med državama o nadzoru nad drogami. Ob tem so Washington obtožili izsiljevanja. "Pritisk, prisila in grožnje niso pravi način ravnanja s Kitajsko. Osnovno izhodišče je vzajemno spoštovanje," je še dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Lin Jian.

Trumpove napovedi oz. grožnje s carinami se medtem kopičijo. Tako naj bi ZDA 12. marca uvedle 25-odstotne carine na uvoz jekla in aluminija, ne prej kot aprila naj bi uvedli 25-odstotne carine na uvoz avtomobilov, farmacevtskih izdelkov in čipov, Evropski uniji pa Trump grozi z uvedbo 25-odstotnih carin na uvoz blaga. Za zdaj so bile dejansko uvedene le dodatne carine na uvoz iz Kitajske.