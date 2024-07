Kitajska nenamerno izstrelila raketo, pristala je kilometer in pol stran

Raketa Tianlong-3 je bila zasnovana in izdelana na Kitajskem, namenjena pa naj bi bila večkratni uporabi. Podjetje Tianbing Technology, ki je bilo odgovorno zanjo, je za CNN sporočilo, da se je raketa odtrgala od izstrelišča med izvajanjem testov, za to pa naj bi bila kriva strukturna napaka na raketi. Družba znana tudi po imenu Space Pioneer, je sicer vodilna na področju raket na tekoče gorivo.

Do nesreče naj bi prišlo, ko se je spodnji del rakete odtrgal in izstrelil zaradi strukturne okvare med telesom rakete in testno ploščadjo, nato pa pristal na hribovitem območju mesta Gongyi v osrednji Kitajski. Raketa je strmoglavila le 1,5 kilometra jugozahodno od testne ploščadi. Po izstrelitvi se je samodejno izklopil računalnik na krovu, raketa pa je padla med gore, kjer je telo rakete razpadlo, so povedali v podjetju Tianbing Technology. Dodali so še, da v nesreči ni bilo poškodovanih, saj so ljudi na območju, pred testiranjem evakuirali. Raketa Tianlong-3, ki je strmoglavila, je velika raketa na tekoče gorivo, izdelana pa je bila za pomoč pri gradnji kitajskega satelitskega internetnega omrežja.

"Uspešnost rakete je primerljiva z raketo Falcon 9 družbe SpaceX," so še povedali v podjetju Space Pioneer in dodali, da jo bodo po prvem uspešnem poletu lahko raketo izstrelili več kot 30-krat na leto. Aprila 2023 je podjetje že uspešno izstrelilo raketo Tianlong-2, ki je uspešno vstopila v orbito.