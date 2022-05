Kitajska neuspešna pri sprejetju 'velikega pacifiškega dogovora'

Na Fidžiju so se pacifiški predstavniki srečali s kitajskim zunanjim ministrom Vang Jijem. Ta je državo obiskal v sklopu svoje delovne poti, v kateri ima namen obiskati osem pacifiških držav v desetih dneh. Osrednji del sestanka pacifiških in kitajskih predstavnikov je bilo obravnavanje predloga, ki je javnosti postal znan prejšnji teden. Predlog zajema vse od območja proste trgovine z regijo do zagotavljanja humanitarne pomoči in pomoči državam zaradi posledic covida-19. Prav tako predstavlja vizijo Kitajske za veliko tesnejši odnos s Pacifikom, zlasti glede varnostnih zadev, pri čemer je Kitajska predlagala, da bi sodelovala pri usposabljanju Policije, kibernetski varnosti, pri občutljivih morskih kartografijah, z namenom pridobivanja večjega dostopa do naravnih virov. Pacifiške države so predlog zavrnile. Razlogi za zavrnitev predloga še niso znani, saj sta po poročanju Al Jazeere zunanji minister Fidžija Frank Bainimarama in kitajski zunanji minister Vang Ji naglo odšla z odra, takoj ko so novinarji pričeli s postavljanjem vprašanj.