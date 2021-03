Kitajska začela piarovsko vojno proti zahodnim znamkam, na udaru Nike in H&M

Evropska unija, Kanada, ZDA in Velika Britanija so pred dnevi uvedle sankcije proti režimu v Pekingu zaradi kršenja temeljnih človekovih pravic muslimanske manjšine Ujgurov. Njene pripadnike kitajske oblasti množično zapirajo v taborišča na severozahodu regije Šindžjang, v katerih pa naj bi bili žrtve mučenja, spolnih zlorab in prisilnega dela. Kitajske oblasti naj bi izvajale tudi prisilne sterilizacije ujgurskih žensk, njihove otroke pa naj bi ločevali od staršev. Skupno naj bi bilo zaprtih okoli milijon ljudi.

Kitajska se je že odzvala s povračilnimi sankcijami, sedaj pa začenja še piarovsko vojno proti zahodnim blagovnim znamkam. Po kitajskih državnih medijih ter spletnih družbenih omrežjih se širi jeza zaradi sankcij Zahoda in obtožb glede ravnanja z Ujguri. Vse glasnejši so predvsem pozivi k bojkotu zahodnih podjetij, na spletu še posebej k bojkotu zahodnih oblačilnih in obutvenih znamk.

Na udaru sta se tako znašli predvsem znamki Nike in H&M, saj so v obeh podjetjih v preteklosti izrazili zaskrbljenost zaradi ravnanja z ujgursko manjšino – predvsem zaradi obtožb, da Kitajska pri proizvodnji bombaža v regiji Šindžjang sili Ujgure v prisilno delo, poroča BBC. Nekateri kitajski zvezdniki so prekinili sodelovanje z znamko, tudi Vang Jiboin Huang Šuan, ki sta ob tem zapisala, da so "interesi države nad vsem". Več spletnih trgovin pa je prenehalo prodajati izdelke teh blagovnih znamk.