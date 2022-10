Kitajska novači britanske vojaške pilote

Zaradi pravnih vrzeli britanske oborožene sile ne morejo storiti ničesar, da bi preprečile beg možganov v Peking – kar potencialno lahko pomeni grožnjo nacionalni varnosti, saj bi lahko imeli kitajski piloti prednost v katerem koli prihodnjem konfliktu. Posredniki, ki delujejo v imenu kitajske ljudske armade, so se obrnili na številne vrhunske pilote Kraljevih letalskih sil, ki pa so ponudbe zavrnili, so povedali viri. Velika Britanija se z zavezniki zdaj pogovarja o tem, kako se odzvati na omenjeno vprašanje, saj se podobno dogaja tudi drugod. Na Kitajsko naj bi tako z mamljivimi pogodbami že zvabili tudi pilote iz Avstralije in Kanade.