Kitajska o ameriški sestrelitvi balona: Histerično in absurdno dejanje

V luči tega je ZDA obtožil protekcionizma in enostranskega ukrepanja na področju gospodarstva. " Upamo, da bo ameriška stran do Kitajske zavzela bolj pragmatičen in proaktiven pristop ter sodelovala z nami, da bi naše dvostranske vezi ponovno sprejele pot zdravega razvoja ," je še dodal.

Prepričan je tudi, da ima administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna napačno predstavo o Pekingu. Ob tem je opozoril, da Washington poskuša očrniti azijskega velikana, medtem ko sam izvaja politike, ki so v nasprotju z njegovimi paradigmami.

" Na nebu je veliko balonov, ki pripadajo številnim državam. Ali želite sestreliti vsakega od njih? " je vprašal Vang Ji in ZDA pozval, naj ne počnejo takšnih absurdnih stvari samo zato, da bi preusmerile pozornost s svojih notranjih težav.

Zaradi tega incidenta je ameriški državni sekretar Antony Blinken odpovedal obisk na Kitajskem. Ker se Blinken udeležuje varnostne konference v Münchnu, je vsa pozornost usmerjena v to, ali se bo stranema uspelo dogovoriti o srečanju.

Spomnimo, pred skoraj dvema tednoma so ameriške sile nad Atlantskim oceanom ob obali zvezne države Južna Karolina sestrelile domnevni kitajski vohunski balon. Washington je nato Peking obtožil, da želi vohuniti za njihovimi vojaškimi objekti, Kitajska pa trdi, da je šlo za civilno plovilo, namenjeno vremenskim raziskavam.

ZDA so medtem po več dneh preklicale iskanje dveh neidentificiranih letečih predmetov, ki so ju sestrelili nad Aljasko in obsežnim Huronskim jezerom. Po navedbah ameriških sil med iskanjem ni bilo mogoče najti nobenih ostankov, delo pa jim je oteževalo arktično vreme.

Ameriški obveščevalci sicer trdijo, da so plovila najverjetneje pripadala zasebnim podjetjem ali znanstvenim ustanovam in so bila namenjena raziskovanju.