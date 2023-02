Je kitajska obalna straža z laserjem namerno zaslepila filipinsko posadko?

Filipini so ladjo kitajske obalne straže obtožili, da je prejšnji teden v spornih vodah južne Kitajske v člane njihove posadke usmerila laser in jih s tem začasno oslepila. Filipinska ladja je bila namenjena do transportne ladje BRP Sierra Madre, ki so jo leta 1999 Filipini namerno privezali, da bi v spornih vodah uveljavili suverenost v sporu s Kitajsko glede lastništva Spratlyjevih otokov.

Kitajsko plovilo je izvajalo nevarne manevre, ko se je plovilu filipinske posadke približalo na okoli 130 metrov, v izjavi, ki so jo objavili na Facebooku, trdi filipinska obalna straža. Objavi so dodali tudi fotografije s kraja dogodka. Do incidenta naj bi prišlo 6. februarja v bližini plitvine Ayungin v Južnokitajskem morju, 105 navtičnih milj zahodno od Filipinov. Kitajsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da je filipinsko plovilo "vdrlo v območje brez kitajskega dovoljenja". "Plovilo kitajske pomorske policije je branilo kitajsko suverenost in pomorski red v skladu s kitajsko zakonodajo in mednarodnim pravom," je pojasnil tiskovni predstavnik Vang Venbin, pri tem pa ni navedel, kako je Kitajska ukrepala, poroča CNN. Kitajska sicer trdi, da ima "nesporno suverenost" nad skoraj celotnim Južnokitajskim morjem in večino otokov v njem. Med njimi je tudi okoli 100 otokov in grebenov, ki jih kot svoje priznavajo tudi Filipini, Brunej in Tajvan. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Filipinska ladja je bila namenjena do privezane transportne ladje Filipini so na tem območju leta 1999 namerno privezali transportno ladjo BRP Sierra Madre, na kateri še vedno delajo filipinski mornarji in služi kot oporišče filipinske mornarice za uveljavljanje filipinske suverenosti v sporu s Kitajsko glede lastništva Spratlyjevih otokov. V tokratnem incidentu je bila filipinska ladja namenjena prav do ladje BRP Sierra Madre, da bi jo oskrbela. Filipinska stran sedaj trdi, da je proti njihovem plovilu kitajska ladja dvakrat usmerila laser in s tem začasno zaslepila posadko. icon-expand Ladja BRP Sierra Madre na kateri še vedno delajo filipinski mornarji in služi kot oporišče filipinske mornarice za uveljavljanje suverenosti FOTO: AP "Namerno oviranje filipinskih ladij pri dostavi hrane in zalog našemu vojaškemu osebju na krovu ladje BRP Sierra Madre je očitno neupoštevanje in kršitev filipinskih suverenih pravic v tem delu morja," so še zapisali. Kitajski laserji svetili tudi v avstralsko letalo Ne gre za prve obtožbe na račun kitajske ladje in laserjev. Februarja lani je Avstralija sporočila, da kitajska vojaška ladja svetila tudi v njihovo izvidniško letalo. Kitajska je takrat dejala, da so avstralske trditve "neresnične". Tokratni domnevni incident se je zgodil le nekaj dni po tem ko so Filipini sporočili, da bodo ameriški vojski omogočili dostop do več oporišč na Filipinih.