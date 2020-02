Zaradi koronavirusa umrl direktor bolnišnice v Vuhanu

Medtem potniki na ladji za križarjenje Diamond Princess, zasidrani ob japonski obali, čakajo na konec karantene. Svoje državljane so z ladje že umaknile ZDA, ki so ponje poslale posebno letalo, podobno nameravajo med drugim storiti Južna Koreja, Kanada, Avstralija in Izrael.

Čeprav število novih primerov okužb na Kitajskem pada že vse od 11. februarja, poročilo ob tem svari pred prevelikim optimizmom. Kot pravijo, padanje števila novih okužb kaže na to, da izolacija mest in drugi preventivni ukrepi pomagajo, vendar pa bi se lahko obsežen izbruh spet ponovil.

V skupini ljudi v štiridesetih letih je smrtnost 0,4-odstotna, v petdesetih 1,3-odstotna, šestdesetih 3,6-odstotna in sedemdesetih 8-odstotna. Prav tako naj bi bil virus pogosteje usoden za moške kot za ženske.

Kot so še zapisali v najobsežnejšem poročilu doslej, je Covid-19 usoden za okoli 2,3 odstotka okuženih, pri čemer pa k tej številki največ prispeva stanje v epicentru epidemije - provinci Hubej, kjer je smrtnost 2,9-odstotna, medtem ko je v preostalih delih Kitajske 0,4-odstotna. Najbolj smrtonosen je virus za starostno skupino starejših od osemdeset let - usodno se je končalo 14,8 odstotka primerov.

ZDA so z ladje evakuirale svoje potnike.

Kako pripravljena je Slovenija?

Pri nas bo medtem danes parlamentarni odbor za zdravstvo zahtevo SDS na nujni seji obravnaval pripravljenost Slovenije na novi koronavirus.

Poslanci SDS med drugim predlagajo sklepe, s katerimi bi odbor vladi, ki opravlja tekoče posle, in ministrstvu za zdravje naložil, naj dnevno poročata in seznanjata javnost o morebitnih sumih na okužbo s koronavirusom v Sloveniji, ter naj v roku dveh dni javnosti predstavita načrt aktivnosti v zvezi s sumom okužbe s koronavirusom, poroča STA.

Poleg tega bi odbor na predlog SDS vlado in ministrstvo pozval, naj takoj poskrbita za dodatne kapacitete za morebitne okužene, kot so dodatne postelje, prostori za izolacijo, respiratorne maske in drugo.

Minister za zdravje Aleš Šabeder, ki opravlja tekoče posle, je v minulem tednu dejal, da imamo laboratorij za hitro diagnostiko in kapacitete za morebitno epidemijo. V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana pa so medtem opozorili, da bi nekaj bolnikov s tem virusom na infekcijski kliniki lahko oskrbeli, a če bi imeli množični izbruh, bi se zapletlo.

Kot je opozorila predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja Tatjana Lejko Zupanc, v državi ni primerne infrastrukture za izolacijo bolnikov s hudo nalezljivo boleznijo. Na to so v zahtevi za sklic seje opozorili tudi v poslanski skupini SDS.