Kitajska obsodila Janšev poziv voditeljem članic EU k podpori Litvi

"Kitajska poziva Slovenijo in EU, naj imata pravilno in objektivno stališče do vprašanj, povezanih s Tajvanom, in naj te teme ne uporabljata za ustvarjanje novih težav v odnosih med Kitajsko in EU," je novinarjem povedal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Zhao Lijian .

"Litva, kot vse članice EU, je suverena država in ima vso pravico razvijati odnose s Tajvanom. Izraziti moramo bolj proaktivno in odločno solidarnost z Litvo. Kitajski moramo pokazati, da se podpiramo in da ji ne bomo dovolili, da grozi komur koli med nami," je Janša zapisal v pismu, objavljenem 13. septembra. Janša je v pismu voditelje članic unije pozval k podpori Litvi v odnosu do Kitajske na neformalni večerji o Kitajski in trgovini, ki bo 5. oktobra v Sloveniji, dan pred vrhom EU in Zahodnega Balkana.

Tajvansko zunanje ministrstvo je medtem Janševo pismo pozdravilo. "Vidno je, da je podpora mednarodnega demokratičnega tabora za dve državi Tajvan in Litvo vse močnejša," so zapisali.

Kitajska je avgusta ostro protestirala, ker je Litva odobrila odprtje predstavništva Tajvana v Vilni. Odpoklicala je svojega veleposlanika v Vilni, od Litve pa je zahtevala, da umakne svojega veleposlanika iz Pekinga. Odločitev Vilne, da dovoli predstavništvo Tajvana, "grobo spodkopava suverenost Kitajske in njeno ozemeljsko celovitost", so ocenili na kitajskem zunanjem ministrstvu. V Pekingu imajo namreč Tajvan za svoje ozemlje in ne priznavajo samostojnosti tega otoka. V skladu s politiko "ene Kitajske" grozijo tudi, da si bodo ponovno povrnili nadzor nad tem ozemljem, tudi s silo, če bo treba. Ostro se tudi odzivajo na poteze drugih držav, ki bi na kakršenkoli način lahko legitimirale neodvisnost Tajvana.