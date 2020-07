Kitajska opozarja: v Kazahstanu neznana pljučnica, smrtonosnejša od koronavirusa

Nova, doslej 'neznana pljučnica', ki bi bila potencialno lahko smrtonosnejša od novega koronavirusa, se širi po Kazahstanu. Zaradi bolezen naj bi samo v letošnjem letu tam umrlo 1772 ljudi, so včeraj opozorili kitajski uradniki.

"Kazahstansko ministrstvo za zdravje in druge agencije izvajajo primerjalne raziskave, narave virusa te pljučnice pa še niso opredelili," je kitajsko veleposlaništvo v Kazahstanu v izjavi za javnost sporočilo tamkajšnjim prebivalcem.

Število novih primerov okužb s to 'še nedefinirano' obliko pljučnice od sredine junija eksponentno raste. Kot navajajo na veleposlaništvu, bolezen beležijo po celotni državi, iz določenih predelov pa oblasti poročajo tudi o več sto novih okužbah dnevno. Največji porast je sicer v regijah Atyrau, Aktobe and Shymkent, kjer imajo skupno že skoraj 500 novih primerov in več kot 30 hudo bolnih.

Tudi v prestolnici Astani se je število okuženih junija, v primerjavi s istim obdobjem lani, več kot podvojilo, poroča kazahstanska tiskovna agencija Kazinform, ki navaja uradne podatke. "Vsakodnevno v bolnišnice sprejmejo do 200 oseb. V zadnjih dneh so hospitalizirali tudi po 300 bolnikov dnevno in vsem so diagnosticirali pljučnico. Poleg tega, da se številni oboleli zdravijo v domači oskrbi," je dejal predstavnik zdravstvenega ministrstva v Astani.

Samo junija je nova pljučnica terjala 628 življenj, med umrlimi pa naj bi bili tudi kitajski državljani. "Ta bolezen je veliko smrtonosnejša od covida-19," pa v izjavi še sporoča kitajsko veleposlaništvo in prebivalce poziva, naj čim manj hodijo v javnost in se izogibajo predelom, kjer je gneča. Prav tako spodbujajo samozaščitne ukrepe, kot je nošenje mask, razkuževanje, pogosto umivanje rok, notranje prostore pa naj redno zračijo.

CNN medtem piše, da so skušali neodvisno preveriti navedbe kitajskega veleposlaništva v Kazahstanu, a neuspešno. Novinarska vprašanja so prav tako naslovili na kazahstansko ministrstvo za zdravje, odgovore čakajo.

Kazahstanski predsednik: situacija s koronavirusom je zelo resna

Opozorilo sicer prihaja v času, ko se Kazhstan pospešeno bori s covidom-19. S koronavirusom se je v tej srednjeazijski državi doslej okužilo 53.021 ljudi, umrlo jih je 264, kažejo podatki Univerze Johns Hopkins. Prejšnji mesec so okužbo potrdili tudi pri prvem kazahstanskem predsedniku in vodji Varnostnega sveta Kazahstana Nursultanu Abiševiču Nazarbajevem.

Tamkajšnje oblasti so v nedeljo sicer uvedle strožje omejitve kot odziv na skokovit porast okužb. Med ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa je ustavljen ves mednarodni letalski promet, pa tudi cestni transport znotraj države, poročajo kitajski državni mediji. Kulturni in športni objekti, kinodvorane in saloni so še vedno zaprti, večina vladnih uslužbencev pa dela od doma. Povečuje se potreba po zdravstvenem osebju, bolniških posteljah in medicinski opremi, naj bi sporočil kazahstanski zdravstveni minister. Če se bo stanje še poslabševalo, pa oblasti napovedujejo še dodatno zaostrovaje ukrepov.

Da so tako strogi ukrepi za zajezitev širjenja virusa nujni, pravi tudi kazahstanski predsednik Kasim Žomart Tokajev. Situacija s koronavirusom je po njegovih besedah namreč še vedno zelo resna in je tako še prezgodaj za kakršnokoli sproščanje ukrepov, sploh v času, ko se virus še vedno širi po državi. "Razmere ostajajo resne. Sorazmerno gledano, nam v primerjavi z drugimi državami sicer ne gre nič slabše in nič bolje. Kljub temu s tem ne moremo biti zadovoljni , pred nami je še veliko dela, ki ga moramo vsi, celotna celotna družba, opraviti skupaj," je dejal v televizijskem nagovoru narodu v sredo. Kot je še dodal, je to, da so oblasti prikimale tako strogim omejitvam, pripomoglo k temu, da jim je uspelo rešiti številna življenja. "Na žalost pa se sedaj zaradi množičnega neupoštevanja karantenskih ukrepov, sistemskih napak nekdanjega vodstva ministrstva za zdravje in nesposobnosti akimov (občinski voditelji, op. p.) v resnici srečujemo že z drugim valom okužb s koronavirusom, ki gre zdaj z roko v roki še s številnimi primeri pljučnice," pravi predsednik.

Tokajev je ob tem še spomnil, da je državna komisija razglasila dvotedensko karanteno, ki velja za celotno državo, poroča ruska tiskovna agencija Tass. "To je pravilna odločitev. Prvi znaki stabilizacije so se že pojavili. Je pa še vedno prehitro za sproščanje. Prihajajoči tedni bodo ključni v boju s pandemijo," pravi.