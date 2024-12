Kitajska opozarja: ZDA se igrajo z ognjem

"Pomagati pri neodvisnosti Tajvana z njegovo oborožitvijo je igranje z ognjem in ZDA se bodo opekle," so še opozorili ter ob tem dodali, da je njihov poskus izrabe "tajvanskega vprašanja" za targetiranje Kitajske obsojen na propad.

Peking se je že pritožil nad napovedjo prodaje orožja Tajvanu, ZDA pa e pozval, naj nemudoma prenehajo oboroževati otok in naj prenehajo s potezami, ki spodkopavajo mir in stabilnost v Tajvanski ožini. "Sprejeli bomo vse potrebne ukrepe za trdno obrambo nacionalne suverenosti, varnosti in ozemeljske celovitosti," je še zagotovil tiskovni predstavnik.

To bi bil sicer že tretji letošnji paket vojaške pomoči administracije Joeja Bidna za Tajvan. ZDA naj bi ob tem otoku zagotovila nadgrajene taktične sisteme in mornariško orožje. Kitajski strateški analitiki so sicer ocenili, da novo orožje Tajvanu ne bo bistveno koristilo, so pa ob tem ZDA obtožili, da otok izkoriščajo v korist svojih proizvajalcev orožja.

Napetosti v Tajvanski ožini se ne umirjajo. Peking je oktobra okrepil vojaške vaje v bližini otoka, ki naj bi delovale kot kazen za tajvanskega predsednika, ki je obljubil, da se bo "upiral aneksiji" ali posegu v suverenost Tajvana. Kitajska sicer ne priznava suverenosti Tajvana, ki ga šteje kot del svojega ozemlja. Predsednik Ši Jinping je obljubil, da bo otok združil s celinsko Kitajsko, po potrebi pa da bo uporabil tudi silo.