Kitajska označila ZDA za imperij laži

Poročilo, ki ga je v četrtek objavil Center za globalno sodelovanje, ki deluje v okviru ameriškega zunanjega ministrstva, Kitajsko obtožuje financiranja in širjenja propagande, dezinformacij in cenzure ter spodbujanja pozitivnih novic o Kitajski in njenem komunističnem vodstvu.

"Peking je vložil več milijard dolarjev v izgradnjo globalnega informacijskega ekosistema, ki spodbuja njegovo propagando ter omogoča cenzuro in širjenje dezinformacij," so pri Centru za globalno sodelovanje zapisali ob objavi poročila.

"Kitajska pridobiva odkrit in prikrit vpliv na vsebine in platforme, omejuje globalno svobodo izražanja in spodbuja nastajajočo skupnost digitalnih avtoritarcev," še navaja objava na spletni strani centra.

Visoki uradnik centra je dejal, da bi to lahko povzročilo "počasno in vztrajno uničenje demokratičnih vrednot", če ostane nenadzorovano, navaja AFP.

Kitajska: Poročilo izkrivlja dejstva in resnico

Peking se je danes odzval s trditvijo, da je poročilo ameriškega State Departmenta samo po sebi dezinformacija, saj "izkrivlja dejstva in resnico".

"ZDA so tiste, ki so izumile uporabo globalnega informacijskega prostora kot orožja," je v izjavi, ki jo je objavila kitajska tiskovna agencija Xinhua, dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva.

"Dejstva vedno znova dokazujejo, da so ZDA imperij laži. Vedno več ljudi po svetu je že spregledalo umazane poskuse ZDA, da bi ohranile svojo prevlado z blatenjem drugih in spletanjem laži v cesarjeva nova oblačila," je dodal.