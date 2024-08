Kitajska pod drobnogled vzela nekatere evropske mlečne izdelke

"Ministrstvo za trgovino je sklenilo z 21. avgustom uvesti preiskavo subvencioniranja nekaterih uvoženih mlečnih izdelkov s poreklom iz EU," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ministrstvo zapisalo na svoji spletni stani. Preiskava bo zajemala uvožene mlečne izdelke: sveže sire, skuto, sir z modro plesnijo ter do določene mere tudi mleko in smetano, so pojasnili na ministrstvu.

Kot so navedli, so 29. julija od kitajskega združenja proizvajalcev mlečnih izdelkov prejeli vlogo za preiskavo subvencioniranja evropskih izdelkov, 14. avgusta pa so opravili posvetovanja z EU.

Preiskava bo pod drobnogled vzela subvencijske sheme EU, izvedene v obdobju 12 mesecev do konca marca 2024. Ob tem naj bi preučila škodo, povzročeno domači industriji med začetkom leta 2020 in koncem marca letos. Preiskava se bo osredotočila na glavne subvencijske stebre, vključno s skupno kmetijsko politiko ter nacionalnimi subvencijskimi načrti na Irskem, v Avstriji, Belgiji, Italiji, na Hrvaškem, Finskem, v Romuniji in na Češkem.

Zaključena bo v letu dni, pri čemer se lahko v posebnih okoliščinah podaljša za šest mesecev, so dodali na kitajskem ministrstvu.