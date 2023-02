Kitajska policija našla nove rekrute med vevericami

Prednosti nove okrepitve kitajskih policijskih sil

Je diskretna, hitra, majhna in okretna. Ključna lastnost pa: odličen voh. Kitajci so zato eksperiment zastavili na vevericah. Šest so jih izurili za odkrivanje drog in ko bodo prestale vse etape usposabljanja, jih čaka novo delovno mesto na velikih in težko dostopnih območjih, kot so denimo ogromna skladišča, logistični in distribucijski centri. Tam bodo nove članice posebnih policijskih sil iskale domnevno skrito drogo.

"Veverice imajo zelo dober voh," razlaga vodnica psov v brigadi urada za javno varnost v okrožju Hečuan Jin Jin. Usposabljanje šestih rdečih evrazijskih veveric, dodaja, pa je dalo zelo pozitivne rezultate. Veverice so se izjemno izkazale, jih je pohvalila Jin Jin in dodala, da so za razvoj tehnik urjenja teh majhnih živali potrebovali leta raziskav in priprav.

Doslej je delala le s psi, Jin Jin zdaj v veverice polaga velike upe. Majhnost in gibčnost jim omogoča, da pridejo tja, kamor psi ne morejo. Denimo na zelo težko dostopna in skrita mesta na veliki višini, ki jih tihotapci drog s pridom uporabljajo za učinkovita skrivališča.

Od skladišč do letališč: vodnika opozarjajo s praskanjem

Kot je pojasnila Jin Jin, so veverice izurili, da s praskanjem po površini opozarjajo policiste vodnike na prisotnost mamil. Izkazale naj bi se tudi pri odkrivanju droge, skrite v paketih med drugimi legalnimi proizvodi. V minulem letu 2022 so po podatkih kitajske državne pošte našteli kar 139 milijard paketov, dostavljenih in odpravljenih. In ni bilo malo primerov, kjer je bila prepovedana droga skrita v čajnih vrečkah ali kako drugače zamaskirana v drugih izdelkih, da bi se le izognila zasegu in uničenju.

Novi rekruti tudi med drugimi živalskimi vrstami?

Kdaj natančno se bodo veverice zares znašle v policijskih vrstah in na pravi policijski dolžnosti, kitajska policija še ne razkriva. Menda prav kmalu. Ampak ali si policijski oddelki za narkotike v prihodnosti glede na dobre rezultate kitajskega eksperimenta lahko obetajo pomoč še od drugih živali? Očitno obstajajo takšni načrti za prihodnost, da bodo psom in vevericam ter policistom iz vrste homo sapiens sapiens pomagale še druge živali. Njihova metoda usposabljanja, ki so jo razvili, je namreč po besedah stroke uporabna tudi za druge živalske vrste.

Nezakonito trgovanje z drogami je na Kitajskem kaznivo dejanje, ki se lahko kaznuje tudi s smrtno kaznijo. Z lepim vedenjem pa ti lahko kazen omilijo na doživljenjski zapor.