Kitajska, pomorska velesila: v Šanghaju splavili tretjo letalonosilko

Šampanjec, pisani trakovi, vodni topovi in dim. Kitajska je iz šanghajskega pristanišča splavila svojo tretjo letalonosilko Fujian. To jo postavlja med največje vojaške velesile, po svetovnih oceanih več letalonosilk od Kitajske pluje le še od ZDA.

Danes dopoldan po lokalnem času so se v pristanišču v Šanghaju zbrali pomembni obrazi iz domače politike. Praznovali so splavitev tretje kitajske letalonosilke, ki so jo v celoti izdelali na domačih tleh, poročajo tuji mediji.

icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right

Več deset pripadnikov kitajske mornarice se je zvrstilo pred ladjo in zapelo državno himno na slovesnosti, ki so se je udeležili tudi visoki uradniki, vključno z Ksujem Kviliangom, podpredsednikom Centralne vojaške komisije. Fuijan je tehnično naprednejša od preostalih v floti in je šele druga letalonosilka, ki so jo v celoti zgradili na Kitajskem. Vendar pa bo trajalo več let, preden bo dosegla svojo operativno zmogljivost, saj ministrstvo za obrambo še ni objavilo datuma začetka njene uporabe. Kitajska ima v uporabi še dve letalonosilki. Prva, imenovana Liaoning je stopila v uporabo leta 2012, druga imenovana Shandong pa leta 2019. V nasprotju z letalonosilko Fujian ti vojaški ladji uporabljata platformo za vzletanje reaktivnih letal v slogu smučarskega skoka in nimata katapulta.