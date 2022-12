Kitajska poziva k dialogu med Rusijo in Ukrajino

Ši je poudaril, da je Kitajska vedno ohranjala "objektivno in pravično" stališče do vojne v Ukrajini in podpirala mirovne pogovore med stranema. Izrazil je upanje, da bosta državi s "političnimi sredstvi" razrešili skupne skrbi na področju varnosti.

"Kitajska stran je pripravljena na zbliževanje z Rusijo z namenom nenehnega spodbujanja naših dvostranskih odnosov v novi dobi," je Šijeve besede povzela kitajska državna televizija. "Kitajska namerava skupaj z Rusijo omogočiti pravičnejše in racionalnejše izvajanje globalnega upravljanja," je še dejal kitajski voditelj, poroča ruska državna tiskovna agencija Tass.

"Pogovori so bili izjemno koristni," je prek Telegrama sporočil Medvedjev, ki je Šiju prav tako izrazil željo po krepitvi dvostranskega sodelovanja in mu prenesel pozdrave ruskega predsednika Vladimirja Putina. Dejal je, da si Moskva želi okrepiti sodelovanje s Pekingom na področju gospodarstva, energetike, trgovine in kmetijstva. Konflikt v Ukrajini je označil za zapleteno vprašanje, vendar hkrati zagotovil, da je Rusija pripravljena reševati težave po mirni poti.

Vojski obeh držav sta medtem danes začeli skupne pomorske vaje v Vzhodnokitajskem morju, ki bodo po napovedih trajale do 27. decembra.

Medvedjev je v Pekingu vodil delegacijo vladajoče ruske stranke Enotna Rusija. Uradni obisk je potekal na povabilo Centralnega komiteja Komunistične partije Kitajske. Pogovori med Medvedjevom in Ši Džinpingom so prvo osebno srečanje voditeljev vladajočih strank Rusije in Kitajske od začetka pandemije covida-19, še navaja Tass.