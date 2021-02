Kitajska prepovedala BBC: 'To je nesprejemljiva kršitev svobode medijev'

Kitajski avdiovizualni regulator je v četrtek sporočil, da je BBC prepovedal oddajanje na Kitajskem, kar je London označil za "nesprejemljiv napad na svobodo medijev". Uradni Peking je BBC ostro kritiziral zaradi poročanja o novem koronavirusu in preganjanju Ujgurov in drugih muslimanskih manjšin v Zindžjangu. Pri BBC so dejali, da so nad odločitvijo "razočarani".

Peking trdi, da je vsebina mednarodnega informacijskega kanala "resno" kršila smernice, ki veljajo v tej državi. Oblast je dejala, da je BBC World News kršil načelo, da "morajo biti informacije točne in poštene in ne smejo ogroziti nacionalnih interesov Kitajske", zato BBC ne dovoli več predvajanja na Kitajskem. BBC obžaluje odločitev Pekinga. "Razočarani smo, da so se kitajske oblasti odločile za ta ukrep," je dejala tiskovna predstavnica britanskega kanala. "BBC je največji mednarodni informativni program na svetu, ki iskreno, nepristransko, brez strahu in naklonjenosti pokriva teme z vsega sveta."

icon-expand "Razočarani smo, da so se kitajske oblasti odločile za ta ukrep," je dejala tiskovna predstavnica britanskega kanala. FOTO: AP

Kitajske oblasti zmotilo poročanje o novem koronavirusu in nasilju nad Ujgurkami BBC je predvajal dokumentarni film, ki Kitajsko obtožuje, da je konec leta 2019 zakrila dejanski izvor pandemije covida-19, ki je izbruhnil v mestu Vuhan. BBC je tudi podrobno poročal o mučenju in spolnem nasilju nad Ujgurkami v kitajskih taboriščih. Predstavil je izsledke dolgotrajne preiskave, ki je temeljila na pričevanju prič, ki so poročale o sistematičnih posilstvih, spolnih zlorabah in mučenju zapornic policije in stražarjev v zahodni kitajski regiji Zindžjang, kjer živi pretežno muslimanska ujgurska manjšina.

icon-expand BBC je predvajal dokumentarni film, ki Kitajsko obtožuje, da je konec leta 2019 zakrila dejanski izvor pandemije covida-19, ki je izbruhnil v mestu Vuhan. FOTO: AP

Ocenjujejo, da je v zaporniških taboriščih na Kitajskem zaprtih več kot milijon Ujgurjev in pripadnikov drugih manjšinskih skupnosti. Kitajska njihovo preganjanje zanika. Lani je kitajski veleposlanik v Veliki Britaniji za BBC dejal, da so bila poročila o koncentracijskih taboriščih "lažna" in da enaki zakoni veljajo za Ujgure in tudi za druge etnične skupine v državi. Odzval se je tudi britanski zunanji minister Dominic Raab, ki je opozoril na "nesprejemljivo kršitev svobode tiska". "Kitajska ima eno najstrožjih omejitev svobode medijev in interneta na svetu, zadnji ukrep pa le uničuje njen ugled v svetu," je po Twitterju zapisal Raab.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Kitajska je v zadnjih dveh letih sistematično blokirala ali prepovedovala tuje medije, medtem ko je leta 2020 iz države pregnala novinarje treh ameriških dnevnikov. Spletna stran in aplikacija BBC sta na Kitajskem že prepovedani. Tiskovni predstavnik ameriškega zunanjega ministrstva Ned Price je prav tako obsodil prepoved Kitajske in kitajsko vlado pozval, naj svojemu prebivalstvu omogoči prost dostop do medijev in interneta. "Svoboda medijev je pomembna pravica in je ključnega pomena za zagotovitev informiranega državljanstva, ki lahko svoje ideje svobodno deli med seboj in s svojimi voditelji," je dejal Price. Britanski poslanec Tom Tugendhat, sokol britansko-kitajskih vezi, ki je ustanovil kitajsko raziskovalno skupino podobno mislečih poslancev, je potezo kritiziral kot "obžalovanja vredno in povsem nenavadno". "Čeprav je to v glavnem simbolična maščevalna poteza, vsekakor pa je poslabšanje novinarskega okolja na Kitajskem skrb vzbujajoče," je dejal. "Vedno bolj je opazen agresiven pristop (kitajske komunistične partije) do tujih medijev, medtem ko ta promovira lastne državne medije po vsem svetu."

icon-expand Čeprav je to v glavnem simbolična maščevalna poteza, vsekakor pa je poslabšanje novinarskega okolja na Kitajskem skrb vzbujajoče. FOTO: AP

Ukrep Kitajske sprejet le teden dni po tem, ko so na Otoku odvzeli licenco kitajski državni radioteleviziji BBC World News je komercialno financiran mednarodni 24-urni informativni program BBC, ki se v angleškem jeziku predvaja v več kot 200 državah in ozemljih po svetu. Na Kitajskem je oddajanje omejeno na mednarodne hotelske verige in nekatere diplomatske prostore, kar pomeni, da ga večina Kitajcev niti ne more gledati. BBC World News so na Kitajskem prepovedali le teden dni po tem, ko so ti Britancem zagrozili s povračilnimi ukrepi zaradi odvzema licence državne radiotelevizije China Global Television Network (CGTN) za oddajanje v Združenem kraljestvu. Ofcom, britanski regulator komunikacijske industrije in organ za konkurenco, je 4. februarja umaknil dovoljenje za CGTN. Sklicevali so se na to, da je televizija povezana z vladajočo Komunistično partijo. K temu je naslednji dan predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva pristavil, da je Ofcom to storil iz političnih razlogov, ki temeljijo na ideološki pristranskosti, in da si Kitajska zasluži pravico, da se odzove in brani pravice in interese kitajskih medijev. Izguba britanske radiodifuzne licence je bila velik udarec za CGTN. Program je svoje evropske operacije usmerjal iz središča v Londonu, s primarnim ciljem razširiti mehko moč Kitajske in izkoreniniti "izkrivljeno" podobo o državi.