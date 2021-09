Kitajska prepovedala nekatere resničnostne šove

Kitajska je prepovedala nekatere resničnostne šove s talenti in izdajateljem televizijskih postaj naročila, naj ne promovirajo moških, ki so "mevžasti". Gre za najnovejši poskus preoblikovanja kulture v državi z izjemno veliko zabavno industrijo. Oblasti namreč menijo, da industrija mlade Kitajce vodi na kriva pota.

"Radijske in televizijske postaje ne smejo prikazovati programov, v katerih bi lahko gledalci našli idole, ali raznovrstnih oddaj in resničnostnih šovov, v katerih nastopajo otroci znanih osebnosti," je v četrtek sporočil Kitajski regulator iz urada za radio in televizijo. Regulator je izdajateljem televizijskih programov naročil še, naj se izogibajo "nenormalni estetiki", kot so "mevžasti" moški, "vulgarni influencerji", napihnjene plače zvezdnikov in izvajalci s "pokvarjeno moralo". Po mnenju regulatorja bodo z novimi pravili odpravili domnevne težave, ki glede kršenja zakona in moralnih predpisov nastajajo med "oboževalci". Hkrati naj bi nova pravila ustvarjala "vzdušje naklonjenosti do politične stranke in države, ter spoštovanje morale in umetnosti".

icon-expand Kanadsko-kitajski pop zvezdnik Kris Wu. FOTO: AP

Oblasti: Oboževalci, ki slepo sledijo zvezdnikom, so problematični Oddaje, kjer nastopajo posamezniki, ki jih gledalci vzamejo za idole, so v zadnjih letih na Kitajskem postale zelo priljubljene. Deloma tudi zato, ker so proizvajalci programov uvajali že preizkušene formate oddaj iz držav, kot sta Južna Koreja in Velika Britanija, in jih tudi uspešno integrirali na kitajski trg. Oblasti menijo, da težave v državi nastajajo tudi zaradi priljubljenih resničnostnih šovov in oboževalcev, ki slepo sledijo zvezdnikom. Potem ko je bil kanadsko-kitajski pop zvezdnik Kris Wu pred nekaj tedni aretiran zaradi obtožb posilstva, naj bi njegovi zvesti oboževalci domnevno zasnovali "načrt za pobeg iz zapora", da bi ga "rešili". Zvezdnik te trditve sicer zanika. Kot dobro izpostavili oddajo z naslovom: Kako BBC pripravlja neintelektualna poročila Oblasti so se zato zaobljubile, da bodo omejile vedenje kitajskih "kaotičnih" oboževalcev, po njihovem mnenju so to tisti, ki neracionalno častijo slavne osebe. V četrtkovi objavi je regulator kitajske medije tako prosil, naj se "odločno izognejo razkazovanju bogastva in užitka, promoviranju govoric in vdora v zasebnost, vulgarnim "internetnim zvezdnikom" ter "spoštovanju vsega grdega in drugim težnjam po zabavi". Prav tako je regulator objavil seznam 24 programov, za katere je ocenil, da so bili v prvem četrtletju letošnjega leta najboljši. Med drugim so bili na seznamu programi, povezani s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom, pa tudi program z naslovom "razkrivanje, kako BBC pripravlja neintelektualna poročila".

icon-expand Snemanje oddaje na Kitajskem FOTO: Dreamstime

"Industrija popularne kulture pomembno prispeva h gospodarstvu" "Komunistična partija Kitajske je imela vedno zapleten odnos s popularno kulturo," je dejal Michel Hockx, direktor Inštituta za Azijo in azijske študije Liu na Univerzi Notre Dame v Indiani. "Po eni strani stranka predstavlja ljudi in želi, da bi bila kultura priljubljena. Po drugi strani pa ne odobravajo tega, kar je ljudem všeč. Menijo, da je večina popularne kulture "vulgarna". " "Težava je v tem, da industrija popularne kulture pomembno prispeva h gospodarstvu, ustvarja delovna mesta itd. In veliko ljudem je všeč, zato ne morejo enostavno vsega samo prepovedati in ga zamenjati s stvarmi, ki bodo partiji všeč," je še dodal. Po podatkih računovodskega podjetja PWC naj bi kitajska industrija zabave in medijev do leta 2025 prinesla približno 436,8 milijarde dolarjev (okoli 367,86 milijarde evrov) prihodkov na leto. Samo letos naj bi to število znašalo 358,6 milijarde dolarjev (okoli 302 milijarde evrov).