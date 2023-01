Kitajska proti Tajvanu poslala 57 vojaških letal in štiri bojne ladje

Kitajska vojska je v nedeljo izvedla obsežne vojaške vaje, v katerih je proti Tajvanu poslala več vojaških letal in bojnih ladij, sporočata tako kitajsko kot tajvansko obrambno ministrstvo. "Dejanja Kitajske so močno zmotila mir in stabilnost v tajvanski ožini in okoljskih vodah," so dejali tajvanski uradniki.

icon-expand Od tega je 28 letal prečkalo neuradno mejno črto v tajvanski ožini, ki sta jo prej upoštevali obe državi. FOTO: AP V zadnjih 24 urah naj bi Kitajska proti Tajvanu poslala 57 letal in štiri bojne ladje. Od tega je 28 letal prečkalo neuradno mejno črto v tajvanski ožini, ki sta jo prej upoštevali obe državi. Nedeljske vaje so se nadaljevale v ponedeljek, je sporočilo tajvansko obrambno ministrstvo. Kitajska vojaška letala in mornariška plovila Tajvanci spremljajo s pomočjo svojih raketnih sistemov. Kitajska je ob začetku vojaških vaj v nedeljo ob 11. uri dopoldan dejala, da so sicer namenjeni urjenju v obrambi ob možnem napadu z morja ali zraka. V sredo se bodo sicer začele tudi letne tajvanske vojaške vaje, ki bodo trajale do petka. icon-expand Kitajske vojaške vaje je vodilna komunistična partija oglaševala širom večjih mest. Na fotografiji so prebivalci Pekinga. FOTO: AP Vaje so sovpadale z obiskom nemških poslancev, ki so v zgodnjih ponedeljkovih urah pristali na otoku. Vodja delegacije je Marie-Agnes Strack-Zimmermann, ki vodi odbor za obrambo nemškega parlamenta. Supina se bo med drugim sestala s tajvansko predsednico Tsai Ing-wen, pa tudi s tajvanskim nacionalnim odborom za varnost in svetom za celinske zadeve, ki obravnava odnose s Kitajsko. Kitajska je v zadnjih letih okrepila pritisk na tajvansko vojsko, tako da skoraj vsak dan pošilja vojna letala ali mornariška plovila proti samoupravnemu otoku. Največjo skupino vojaških morskih in zračnih plovil je proti otoku poslala konec decembra. Takrat je skupino sestavljalo 71 letal in sedem ladij. Kitajska zahteva suverenost nad otokom, ki se je od celine odcepil leta 1949 po državljanski vojni. PREBERI ŠE Na območje zračne obrambe Tajvana vstopilo 18 kitajskih bombnikov Napetosti se sicer stopnjujejo od ameriškega državnega obiska, ko je otok obiskala predsednica predstavniškega doma Nancy Pelosi. Kitajska je v znak protesta v času najpomembnejšega uradniškega obiska v zadnjih 25 letih začela s protestnim streljanjem, ob tajvanskih obalah so večkrat opazili tudi kitajske drone.