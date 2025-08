Zastrupitve otrok s svincem: ponarejali krvne teste in prejemali podkupnine

Na Kitajskem je izbruhnil nov škandal, o katerem smo že poročali v začetku julija. Uradna preiskava je zdaj razkrila obsežno prikrivanje zastrupitve s svincem pri 235 otrocih iz zasebnega vrtca Peixin v mestu Tianshui v provinci Gansu. Primer je sprožil val ogorčenja po vsej državi, poroča BBC.

Poročilo razkriva, da so mestni uradniki in zdravstveno osebje ponarejali rezultate krvnih testov otrok, ki so po zaužitju obrokov zastrupljenih z nevarno količino svinca, kazali znake zastrupitve. Hrana, kot so datljeve pogače in koruzne štručke s klobasami, je vsebovala svinec v količinah, ki so bile tudi do 2.000-krat višje od dovoljenih.